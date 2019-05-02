У футболиста «Тоттенхэма» Вертонгена не выявлено сотрясение мозга

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Пресс-служба лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» сообщила результаты медицинского обследования защитника Яна Вертонгена.
У футболиста «Тоттенхэма» Вертонгена не выявлено сотрясение мозга
  • Reuters

По итогам обследования врачами клуба, а также независимым невропатологом, у 32-летнего защитника не было выявлено сотрясения мозга. Он получил травму носа.

Отмечается, что перед возобновлением тренировок ему рекомендовано пройти короткий курс реабилитации.

Вертонген получил травму в результате столкновения со своим одноклубников Тоби Алдервейрелдом. После оказания ему помощи он попытался вернуться в игру, но через несколько минут был заменён.

Ранее Вертонген рассказал, что потерял сознание во время матча Лиги чемпионов с «Аяксом».

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