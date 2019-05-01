Футболист «Тоттенхэма» рассказал, что потерял сознание во время матча Лиги чемпионов с «Аяксом»

Защитник английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Ян Вертонген потерял сознание во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с голландским «Аяксом», который завершился поражением команды Маурисио Почеттино со счётом 0:1.

Об этом футболист рассказал в комментарии изданию Mirror.

По словам Вертонгена, пострадавшего в результате столкновения головами с партнёром по обороне «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрельдом, ему удалось избежать серьёзных проблем со здоровьем — медицинское обследование не обнаружило у защитника переломов лицевых костей или симптомов сотрясения мозга.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов 32-летний бельгиец провёл восемь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее экс-игрок сборной США по футболу раскритиковал медиков «Тоттенхэма» за ситуацию с травмой Вертонгена.