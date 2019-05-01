Экс-футболист сборной США раскритиковал «Тоттенхэм» за эпизод с травмой Вертонгена

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Бывший футболист сборной США Тейлор Твеллмен подверг критике английский «Тоттенхэм» за то, что защитнику команды разрешили вернуться на поле после травмы головы в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с голландским «Аяксом» (0:1).

«Вертонгену нельзя было разрешать возвращаться на поле! Отвратительные действия медицинского штаба «Тоттенхэма», — написал Твеллмен в своём Twitter.

На 32-й минуте Вертонген и его партнёр по команде Тоби Алдервейрелд столкнулись головами в штрафной «Аякса». Вертонгену несколько минут оказывали помощь на поле и за его пределами. После этого ему разрешили снова вступить в игру, но вскоре игроку снова стало плохо, и он был заменён.

Ранее «Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

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