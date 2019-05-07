Взаимовыгодная сделка: Марио Фернандес может перейти из ЦСКА в «Зенит»

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес в ближайшее время может перейти в «Зенит». Сообщается, что сумма трансфера составит около €30 миллионов. Однако агент футболиста Жорже Машадо опроверг появившуюся информацию и назвал её слухами. RT объясняет, почему переезд натурализованного бразильца может пойти на пользу всем сторонам.

«Трансфер в «Зенит»? Пока это слухи»

Информация о том, что защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может перейти в «Зенит» за €30 млн, взорвала информационное пространство отечественного футбола. Натурализованный бразилец считается одной из главных звёзд РПЛ. По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, Марио и вовсе является наиболее дорогим исполнителем чемпионата — €26 млн.

Впрочем, говорить о трансфере защитника как о свершившемся факте пока рано, поскольку официального подтверждения информация не получила, а агент футболиста Жорже Машадо назвал её слухами.

«Трансфер в «Зенит»? Пока это только слухи», — приводит слова представителя Фернандеса «Чемпионат».

Однако возможный переход Марио в клуб на Неве может пойти на пользу всем заинтересованным сторонам.

Во-первых, питерцы остро нуждаются в усилении правого фланга обороны с учётом того, что Игорь Смольников перешагнул 30-летний рубеж и перестал прогрессировать. Футболисту всё тяжелее отрабатывать по всему периметру поля, к тому же он не слишком хорош в созидании.

Фернандес же является типичным современным крайним защитником с целым набором уникальных качеств. Во-первых, он ещё относительно молод и невероятно трудолюбив и вынослив. Неудивительно, что именно от действий правого защитника в игре ЦСКА зависит очень многое.

Натурализованный бразилец успевает отрабатывать как в обороне, так и в атаке. В отличие от Смольникова, набравшего в текущем сезоне РПЛ всего два балла за результативность (1 гол + 1 пас), Фернандес заработал сразу шесть очков (1 + 5) и является одним из лучших ассистентов армейцев.

Правда, если он действительно перейдёт в «Зенит», Сергею Семаку предстоит поломать голову над тем, как встроить новичка в тактическую схему команды. ЦСКА в последнее время действует с тремя центральными защитниками, что позволяет Фернандесу смелее подключаться вперёд — подстраховать его всегда готов один из игроков центра обороны.

Питерцы же практически всегда играют с четырьмя защитниками в линию, соответственно, Марио придётся куда больше отрабатывать в обороне.

К тому же проблемой номер один для Семака скорее является левый фланг, на котором действует ещё более возрастной Юрий Жирков, который в прошлом году был близок к завершению карьеры из-за тяжёлой травмы ахилла.

Но в любом случае покупка футболиста такого уровня, как Фернандес, должна значительно усилить команду.

Возможность заработать

Как ни странно, плюсы из возможного ухода лидера извлекут и в ЦСКА. Во-первых, команда сможет неплохо заработать на продаже защитника. Слухи об интересе к игроку сборной страны со стороны ряда европейских команд, в частности «Наполи», возникали ещё после чемпионата мира, но Фернандес тогда не захотел уезжать.

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«Переговоров с «Атлетико» мы не ведём. Марио не покинет ЦСКА. Это его желание, он никуда не уходит», — говорил агент футболиста в июле.

За семь проведённых в России лет Фернандес действительно полюбил как армейский клуб, так и вторую родину.

«Меня дважды вызывали в сборную Бразилии из ЦСКА. Так что ничего невозможного нет. Я мог и дальше играть за Бразилию, но в России чувствую себя как дома. Понял, что хочу играть за эту команду. И когда у меня возникла возможность стать россиянином, я принял этот вызов. И уверен, что поступил правильно», — признавался спортсмен в интервью «Российской газете».

С другой стороны, ЦСКА будет непросто отказаться от хорошей возможности заработать на натурализованном бразильце, тем более ему уже исполнилось 28 лет.

Подтолкнуть клуб к такому шагу может и непопадание в Лигу чемпионов. В таком случае красно-синие останутся без серьёзных денег от УЕФА и вынуждены будут пополнять свой бюджет другими способами. А президент клуба Евгений Гинер ещё после чемпионата мира был готов отпустить Фернандеса в случае поступления выгодных предложений.

Европейский вектор

Не последнее место в списке составляющих возможного трансфера в «Зенит» займёт и мнение самого Марио. Натурализованный бразилец давно живёт в России, защищает цвета отечественной сборной и привык к новой стране, ставшей для него родной.

Но, как уже говорилось, Фернандесу в 2019-м исполнится 29 лет — впереди у него осталось не так много сезонов на самом высоком уровне. Наверняка Марио не прочь попробовать свои силы в одном из ведущих европейских первенств.

Переход же в «Зенит» станет для него лишь относительным шагом вперёд, если ЦСКА не пробьётся в Лигу чемпионов.

Правда, в Европе Фернандеса после успешного мундиаля успели подзабыть, и продать его за те же €30 млн будет непросто, хотя такой трансфер казался вполне возможным на волне чемпионата мира.