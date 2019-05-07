СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит»

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Руководство московского ЦСКА рассматривает возможность продажи защитника сборной России Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит».
СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит»
  • РИА Новости

Как передаёт «Чемпионат», московский ЦСКА рассмотрит вариант продажи защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит» за €30 млн.

По информации источника, в случае, если переход игрока сборной России состоится, армейцы намерены вернуть в свои ряды Вячеслава Караваева, который в данный момент выступает за «Витесс» в чемпионате Нидерландов.

Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» Раванелли получил разрыв крестообразной связки колена.

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