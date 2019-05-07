СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит»
- РИА Новости
Как передаёт «Чемпионат», московский ЦСКА рассмотрит вариант продажи защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит» за €30 млн.
По информации источника, в случае, если переход игрока сборной России состоится, армейцы намерены вернуть в свои ряды Вячеслава Караваева, который в данный момент выступает за «Витесс» в чемпионате Нидерландов.
Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» Раванелли получил разрыв крестообразной связки колена.