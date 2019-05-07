Футболист «Ахмата» Раванелли получил разрыв крестообразной связки колена

Бразильский полузащитник «Ахмата» Раванелли прошёл медицинское обследование после того, как травмировался в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

«Заключение по состоянию Раванелли: МР-картина полного поперечного разрыва передней крестообразной связки колена. Футболист перенесёт операцию и пропустит летние сборы. Ориентировочные сроки восстановления — шесть месяцев. Желаем Раванелли выздоровления и возвращения на поле!», — гласит сообщение на сайте «Ахмата».

В текущем сезоне бразилец принял участие в 17 матчах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Обляков признан лучшим игроком РПЛ 27-го тура РПЛ.