Обидные ничьи и голы на последних минутах: как ЦСКА и «Краснодар» потеряли очки в борьбе за медали РПЛ

Ведущие борьбу за медали чемпионата России по футболу ЦСКА и «Краснодар» не сумели одержать победы в матчах 27-го тура РПЛ. Армейцы в концовке спаслись от поражения в игре с «Динамо». «Краснодар» за несколько минут до финального свистка упустил три очка в южном дерби с «Ростовом». Таким образом, подопечные Мурада Мусаева не смогли догнать «Локомотив».

Ошибки ЦСКА в обороне и «проклятие стандартов» «Динамо»

Чемпионат России подходит к завершению, и в нём остаётся всё меньше интриг. Накануне золотые медали себе обеспечил «Зенит», а в воскресенье во многом могла решиться судьба путёвки в Лигу чемпионов, которую заочно оспаривают «Краснодар» и ЦСКА. Южане неделю назад переиграли армейцев в принципиальном матче и поднялись на третье место. Права на ошибку подопечные Виктора Гончаренко теперь не имели.

Однако красно-синие допустили её уже в следующем туре в дерби с «Динамо». Коллектив Дмитрия Хохлова приехал в гости к сопернику максимально мотивированным, так как до сих пор не обезопасил себя от участия в стыковых матчах. На стороне бело-голубых была и статистика: ЦСКА не обыгрывал «Динамо» три года, с апреля 2016-го.

Вдобавок хозяевам не мог помочь удалённый в Краснодаре Никола Влашич. Гончаренко попытался заменить хорвата Кристияном Бистровичем и активно помогавшими ему Ильзатом Ахметовым и Иваном Обляковым, но из этого ничего не вышло. В целом армейцам не хватало креатива и последнего паса. Атаки хозяев зачастую застревали в центре, после чего следовали передачи на фланг. Тройка центральных защитников «Динамо» внимательно следила за Чаловым.

Не слишком ясна была и роль Яки Бийола, который неожиданно вышел в старте и составил пару Фёдору Чалову, но больше мешал партнёру.

Тем не менее именно словенец открыл счёт в матче по истечении получаса игры. После подачи углового высокого футболиста забыли в штрафной, и он спокойно головой переправил мяч в сетку.

Однако небольшое преимущество армейцы очень легко и быстро разбазарили. Сначала Кирилл Набабкин позволил Мигелу Кардозу убежать на рандеву с Игорем Акинфеевым, а затем Кирилл Панченко с линии вратарской замкнул навес Жоаозиньо. По обоим эпизодам к центру обороны ЦСКА возникло немало вопросов.

К слову, Панченко свой гол демонстративно праздновать не стал, поскольку в прошлом играл за армейцев.

Во втором тайме красно-синие продолжили давление на ворота соперника, но практически все свои моменты создали после розыгрыша стандартных положений. Динамовцы из раза в раз допускали ошибки и теряли своих игроков.

Команду приходилось выручать Антону Шунину. Пару раз он спас гостей после ударов головой в исполнении Хёрдура Магнуссона, а также вытащил мяч из нижнего угла после выстрела Фёдора Чалова.

Когда-нибудь армейцы должны были наказать оппонента по дерби за безалаберную игру на стандартах — и сделали это в самой концовке. Необходимо отметить и результативную замену Гончаренко, который бросил в бой Такуму Нисимуру. В результате японец первым же касанием головой отправил мяч в сетку.

Футболисты ЦСКА тут же побежали за победой, но пропустили со стандарта. Однако судья справедливо отменил гол из-за офсайда. Армейцам же на то, чтобы вырвать три очка, не хватило ни сил, ни времени.

Обидная концовка для «Краснодара»

Игроки «Краснодара» после осечки прямого конкурента наверняка ждали южное дерби с «Ростовом» в приподнятом настроении, ведь у них появлялась отличная возможность оторваться от ЦСКА, а заодно догнать «Локомотив». При этом второе место, в отличие от третьего, освобождает от необходимости играть в квалификации ЛЧ и даёт прямую путёвку сразу в групповой этап турнира.

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А вот футболисты «Ростова», кажется, больше думают о Кубке, где добрались до финала, чем о чемпионате. Иначе чем ещё объяснить набранное в трёх последних турах одно очко. После победы над «Спартаком» подопечные Валерия Карпина в чемпионате больше не выигрывали, хотя сохраняют шансы на попадание в топ-5.

Однако на дерби хозяева нашли в себе силы, тем более на игру пришли почти 35 тыс. зрителей. В первом тайме они стали свидетелями ожидаемого преимущества гостей. «Краснодар» не стал отсиживаться в обороне, как это произошло в матче с ЦСКА, а пошёл вперёд. «Ростов» же уповал только на контратаки, но до перерыва смотрелся блёкло.

Как итог — подопечные Мусаева открыли счёт в середине первого тайма. Иван Новосельцев при подаче углового придержал рукой визави, а судья указал на точку. Пенальти спокойно реализовал Виктор Классон.

А вот во втором тайме ростовчане начали действовать интереснее и смелее, поскольку выхода у них просто не оставалось. Теперь уже молодому Матвею Сафонову приходилось спасать свою команду. Карпин же за 20 минут до конца бросил в бой Эльдора Шомуродова и белорусского ветерана Тимофея Калачёва.

В результате именно узбекский форвард спас хозяев от поражения. После подачи Романа Ерёменко с фланга он опередил защитников и головой отправил мяч в сетку. В похожем стиле он огорчил и «Спартак». Мало того, на 94-й минуте Шомуродов мог вовсе принести победу «Ростову», но гостей в очередной раз спас Сафонов.

Так «Краснодар» вслед за ЦСКА потерял очки, и команды остались при своих. Но к проигравшему в Туле «Локомотиву» им удалось приблизиться лишь на балл. Южане отстают от действующих чемпионов на два очка, а армейцы — на четыре. Таким образом, борьба за медали в РПЛ началась с новой силой, а к первой четвёрке сумели приблизиться «Спартак» и «Арсенал».