ЦСКА ушёл от поражения в матче с «Динамо» благодаря голу на 84-й минуте

Короткая ссылка
Московский ЦСКА сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА ушёл от поражения в матче с «Динамо» благодаря голу на 84-й минуте
  • @pfc_cska
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Москве на «ВТБ Арене», завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА забил первым. На 28-й минуте отличился Яка Бийол. «Динамо» ответило голами Мигеля Кардозу и Кирилла Панченко на 35-й и 43-й минутах. Армейцы ушли от поражения благодаря голу Такумы Нисимуры на 84-й минуте.

ЦСКА с 45 очками остался на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 30 очками — на 12-м.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уфой» в 27-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить