ЦСКА ушёл от поражения в матче с «Динамо» благодаря голу на 84-й минуте

Московский ЦСКА сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «ВТБ Арене», завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА забил первым. На 28-й минуте отличился Яка Бийол. «Динамо» ответило голами Мигеля Кардозу и Кирилла Панченко на 35-й и 43-й минутах. Армейцы ушли от поражения благодаря голу Такумы Нисимуры на 84-й минуте.

ЦСКА с 45 очками остался на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 30 очками — на 12-м.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уфой» в 27-м туре РПЛ.