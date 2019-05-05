ЦСКА ушёл от поражения в матче с «Динамо» благодаря голу на 84-й минуте
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Встреча, прошедшая в Москве на «ВТБ Арене», завершилась со счётом 2:2.
ЦСКА забил первым. На 28-й минуте отличился Яка Бийол. «Динамо» ответило голами Мигеля Кардозу и Кирилла Панченко на 35-й и 43-й минутах. Армейцы ушли от поражения благодаря голу Такумы Нисимуры на 84-й минуте.
ЦСКА с 45 очками остался на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 30 очками — на 12-м.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уфой» в 27-м туре РПЛ.