«Ростов» вырвал ничью в матче с «Краснодаром» благодаря голу на 89-й минуте

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«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов» вырвал ничью в матче с «Краснодаром» благодаря голу на 89-й минуте
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Встреча, прошедшая на «Ростов Арене», завершилась со счётом 1:1.

«Краснодар» забил первым. На 25-й минуте пенальти реализовал Виктор Классон. «Ростов» ушёл от поражения благодаря голу Элдора Шомурдова на 89-й минуте.

За три тура до завершения чемпионата «Краснодар» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», набрав 37 очков, поднялся на седьмое место.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ.

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