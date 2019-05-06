Новый чемпион, осечки квартета лидеров и шесть голов в концовках: чем запомнился 27-й тур РПЛ

«Зенит» вырвал ничью в Грозном благодаря голу Себастьяна Дриусси и стал чемпионом России после поражения «Локомотива» в Туле. ЦСКА и «Краснодар» потеряли очки в матчах с «Динамо» и «Ростовом» соответственно, но если команда Виктора Гончаренко спаслась в концовке, то подопечные Мурада Мусаева, напротив, упустили победу. «Спартак» на выезде обыграл «Урал» после точного удара бразильца Фернандо с 25 метров. RT рассказывает о главных событиях 27-го тура РПЛ.

Дубль Соболева за три минуты и удаление Гиголаева

Очередной тур РПЛ начался с битвы аутсайдеров. В сражении двух последних команд чемпионата «Енисей» взял верх над «Анжи» и до минимума сократил отставание от махачкалинцев в турнирной таблице. Для подопечных Дмитрия Аленичева эта победа стала четвёртой в турнире. Ранее красноярцы брали верх над «Крыльями Советов», «Динамо» и «Оренбургом».

Главным героем встречи стал арендованный у самарцев Александр Соболев. 22-летнему форварду потребовалось всего три минуты, чтобы оформить свой первый в карьере дубль в матче РПЛ. Автором ещё одного гола стал Фегор Огуде, а в составе махачкалинцев точным ударом отметился Павел Долгов. Стоит отметить, что «Енисей» забил все свои мячи в неравных составах. На 58-й минуте Роланд Гиголаев получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле.

200-я победа «Рубина» и спорный пенальти

Подопечные Курбана Бердыева смогли прервать свою восьмиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. На глазах восьми тысяч болельщиков «Рубин» сломил сопротивление «Оренбурга» и впервые за два месяца взял три очка. Последняя победа казанцев датировалась 18-м туром, когда был обыгран «Ахмат». Кроме того, для коллектива из Татарстана этот успех стал 200-м в истории чемпионатов страны.

На 36-й минуте Евгений Башкиров открыл счёт своим голам за «Рубин», а на 77-й преимущество хозяев удвоил Дмитрий Полоз. Форвард реализовал пенальти за игру рукой в штрафной площади, забив свой пятый мяч в нынешнем сезоне. Решение главного арбитра Владимира Москалёва указать на «точку» вызвало недовольство со стороны наставника «Оренбурга» Владимира Федотова. Он назвал назначение 11-метрового неправомерным, а судью — «недоразумением».

Противостояние команд было омрачено эпизодом с участием Павла Могилевца. В результате удара локтем в лицо хавбек получил рассечение и был вынужден доигрывать матч в защитной повязке.

Чудо-гол Фернандо и травма Ломовицкого

«Спартак» отомстил «Уралу» за вылет из Кубка России и прервал свою безвыигрышную серию в противостоянии с екатеринбуржцами. В последний раз красно-белые побеждали «шмелей» в сентябре 2017 года.

Команды продемонстрировали обоюдоострый и яркий футбол, а матч запомнился невероятным сейвом в исполнении Александра Максименко и ударом через себя Эрика Бикфалви.

Но решающее слово сказал Фернандо, выстрелом с 25 метров оставивший не у дел Ярослава Годзюра. Таким образом, бразилец отличился во второй встрече подряд. В предыдущем туре он поразил ворота казанского «Рубина».

Благодаря этой победе подопечные Олега Кононова набрали 43 очка. Они не только укрепили свои позиции в борьбе за попадание в Лигу Европы, но вернули себе шанс на попадание в Лигу чемпионов. Правда, впечатление от этого успеха было немного смазано травмой Алекснадра Ломовицкого. Полузащитник получил сотрясение мозга и был заменён на Александра Ташаева.

Спасительный гол Дриусси и «золотая» ничья «Зенита»

Для первой за четыре года победы в чемпионате России «Зениту» было необходимо набирать очки в Грозном и надеяться на осечку «Локомотива» в Туле. Со своей задачей подопечные Сергея Семака справились, но не без труда. В первые 45 минут футболисты «Ахмата» имели сразу несколько отличных возможностей открыть счёт, но блестящую игру демонстрировал Андрей Лунёв. Голкипер сине-бело-голубых отметился целым рядом спасений и не позволил хозяевам повести с крупным счётом.

В начале второго тайма Раванелли всё же вывел хозяев вперёд. Бразилец получил передачу в 22 метрах от ворот соперника и неотразимо пробил в угол. Гости бросились отыгрываться, но смогли восстановить паритет лишь за три минуты до конца основного времени. Себастьян Дриусси оказался расторопнее всех в штрафной соперника и стал автором одного из самых важных голов команды в сезоне. Примечательно, что передачу отдал ранее не имевший баллов за результативность Антон Заболотный.

Таким образом, «Зенит» набрал 58 очков и оторвался от «Локомотива» на девять баллов. Для того, чтобы сохранить теоретические шансы на победу в РПЛ подопечным Юрия Сёмина необходимо было обыгрывать «Арсенал» в гостях.

Поражение «Локомотива» и травмы Фарфана и Тарасова

Железнодорожники со своей задачей не справились и потерпели поражение от «Арсенала». Красно-зелёные третий раз в истории уступили тульским «пушкарям» и сложили с себя звание чемпиона РПЛ. Кроме того, в этой встрече подошла к концу впечатляющая беспроигрышная серия «Локомотива», которая составляла десять матчей подряд. Последний раз подопечные Юрия Сёмина уступали «Спартаку» в декабре.

Неприятности для гостей начались ещё в первом тайме. Уже на 24-й минуте дальний удар Зелимхана Бакаева застал врасплох Маринато Гильерме. А перед перерывом Юрий Сёмин потерял сразу двух игроков из-за травм. Поочерёдно поле покинули Дмитрий Тарасов и Джефферсон Фарфан. В их отсутствие железнодорожники не смогли взять контроль над игрой, а на исходе часа игры пропустили во второй раз. Соломон Кверквелия допустил грубейшую ошибку в центре поля, после чего Луке Джорджевичу не составило труда обыграть вратаря далеко за пределами штрафной и отправить мяч в пустые ворота. Примечательно, что черногорец является игроком «Зенита» и выступает за тульский коллектив на правах аренды.

В оставшееся время подопечные Сёмина отчаянно атаковали, но не смогли даже сократить отставание в счёте. «Локомотив» в гостях уступил «Арсеналу» и потерял теоретические шансы на победу в РПЛ. «Зенит» впервые с сезона-2014/15 стал чемпионом России и завоевал свой пятый трофей в истории.

Обилие травм и спасительный гол на 93-й минуте

Битвы аутсайдеров продолжились в воскресенье. В Самаре встречались местные «Крылья Советов» и «Уфа». В преддверии 27-го тура они находились в зоне стыковых матчей, но при удачном стечении обстоятельств могли её покинуть. В первую очередь для этого нужно было обыгрывать прямого конкурента, но сделать это оказалось не под силу ни одному из коллективов. Команды впервые в своей истории сыграли друг с другом вничью и остались в шаге от предпоследней строчки турнирной таблицы.

«Крылья» очень уверенно начали встречу и уже на 12-й минуте вышли вперёд благодаря точному удару воспитанника «Спартака» Артёма Тимофеева. Но затем в течение получаса они потеряли сразу двух игроков из-за травм. Сначала поле покинул Сергей Корниленко, а затем очередное повреждение получил Александр Самедов. Даже в их отсутствие подопечные Миодрага Божовича долгое время сохраняли преимущество в счёте и пропустили лишь в самой концовке матча. На третьей компенсированной минуте Йонуц Неделчяру замкнул скидку партнёра в центр штрафной после подачи со штрафного и восстановил статус-кво.

Ошибки в обороне и проблемы со стандартами

Закончился же тур матчами с участием команд, ведущих ожесточённую борьбу за медали и путёвки в Лигу чемпионов. ЦСКА предстояло в московском дерби сразиться с «Динамо», южанам — проэкзаменовать «Ростов».

И армейцы свой экзамен сдать не смогли, хотя и забили в ворота соперника два мяча. Подопечные Виктора Гончаренко по ходу первого тайма даже открыли счёт, но ещё до перерыва умудрились пропустить дважды. Не лучшим образом в обоих эпизодах проявила себя оборона красно-синих.

Причём второй мяч забил бывший нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, который специально не стал праздновать взятие ворот Игоря Акинфеева.

Армейцам удалось спастись от поражения лишь за пять минут до финального свистка. Гончаренко в качестве последней надежды бросил в бой едва оправившегося от перелома носа Такуму Нисимуру, и вышедший на поле в маске японец первым же касанием отправил мяч в сетку. Остаётся отметить, что оба своих мяча хозяева забили после розыгрыша стандартных положений, а две результативные передачи записал на свой счёт Иван Обляков.

В активе уроженца Ленинградской области уже семь ассистов, и по этому показателю он уступает в РПЛ лишь динамовцу Жоаозиньо, который также не ушёл с поля без голевого паса.

Результативная замена Карпина и плавательная шапочка Шомуродова

Однако «Краснодар» воспользоваться осечкой ЦСКА не сумел и тоже потерял очки. Южане были близки к тому, чтобы увезти победу из Ростова-на-Дону на глазах у 35 тыс. зрителей, но пропустили на предпоследней минуте второго тайма.

Открыли же счёт гости ещё до перерыва благодаря реализованному Виктором Классоном пенальти. Для шведа этот мяч стал юбилейным десятым в текущем сезоне РПЛ.

Ростовчане спаслись в самой концовке, причём Валерию Карпину тоже удалось сделать результативную замену. Незадолго до финального свистка тренер бросил в бой Эльдора Шомуродова, и в итоге тот забил на 89-й минуте.

Примечательно, что нападающий большую часть времени на поле провёл в плавательной шапочке. Таким образом врачам команды пришлось укреплять бинт после столкновения подопечного с Александром Мартыновичем.

Также на замену у «Ростова» под бурные аплодисменты вышел 38-летний Тимофей Калачёв. Для ветерана это появление на поле стало дебютным в текущем году.