«Мы доказали — в футболе возможно всё»: что говорили игроки и тренеры после победы «Ливерпуля» над «Барселоной» в ЛЧ

Футболисты «Ливерпуля» не переставали верить в себя после разгромного поражения от «Барселоны». Именно поэтому им удалось отыграться в ответной встрече и выйти в финал Лиги чемпионов. Об этом заявил наставник команды Юрген Клопп. Капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон подчеркнул, что им помогли заполненные до отказа трибуны. Нападающий сине-гранатовых Луис Суарес заявил, что игроки, как и год назад, недооценили соперника, а главный тренер Эрнесто Вальверде взял ответственность за поражение на себя.

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» в ответном матче со счётом 4:0. После исторического камбэка в раздевалке «Энфилда» царила праздничная атмосфера.

В первой полуфинальной встрече мерсисайдцы уступили каталонцам (0:3), и мало кто мог предположить, что подопечные Юргена Клоппа сумеют продолжить борьбу за главный европейский трофей. Однако сам тренер признался, что не переставал верить в своих игроков, несмотря на столь серьёзное положение.

«Сказал им перед встречей: «Отыграться невозможно, но когда речь идёт о вас, то шанс есть». В моей жизни было много матчей, но подобных этому не вспомню. Против тебя выступает топ-команда, ты не имеешь права пропускать. Сложно просто выиграть, а уж с сухим счётом… Не представляю, как ребята это сделали», — заявил специалист в интервью BT Sport.

Из подопечных немец особо выделил вратаря Алиссона Бекера, который несколько раз спас «Ливерпуль». Интересно, что именно бразилец защищал ворота «Ромы» в четвертьфинале Лиги чемпионов, когда «Барселона» также потерпела разгромное поражение в ответной встрече, выиграв домашний матч со счётом 4:1.

«Наш вратарь очень силён. Есть голкиперы, которые играют более эффектно, а он всегда выбрасывается на мяч. Не знаю, как у него это получается», — цитирует Клоппа официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Подводя итоги полуфинала, тренер отметил, как важна эта победа для всего «Ливерпуля». По его словам, каждый без исключения футболист внёс свой вклад в нынешний результат.

«Это было потрясающе! Я видел, как Джеймс Милнер (полузащитник «Ливерпуля». — RT) плакал на поле после игры. В мире есть более важные вещи, но создание такой эмоциональной атмосферы — это нечто особенное. Сочетание потенциала и невероятного сердца — сплав, которого я никогда раньше не видел», — заключил наставник.

Стоит отметить, что под руководством Клоппа «Ливерпуль» никогда не проигрывал по сумме двух матчей в еврокубках.

😍😍😍



Inside the dressing room at full-time with our Reds... pic.twitter.com/n8BePcDHfY — Liverpool FC (@LFC) 7 мая 2019 г.

Сами игроки также не теряли веру в себя после первого матча. Капитан Джордан Хендерсон подчеркнул, что им очень помогли атмосфера домашнего стадиона и поддержка трибун.

«Невероятно. Не думаю, что многие ставили на нас перед этой игрой. Мы знали, что будет сложно, но всё же возможно добиться положительного результата. Были уверены, что сможем сделать что-то особенное на «Энфилде». Посмотрите на фанатов и игроков — это необыкновенная ночь», — поделился своими эмоциями полузащитник.

Кроме того, он добавил, что «Ливерпулю» удалось выполнить поставленную тренерским штабом задачу и завладеть инициативой с первых минут встречи.

«С самого начала мы хотели набрать темп. Забили быстрый мяч, который нам существенно помог. Но это был не просто гол. Он преследовал соперника и оказывал на него давление. Мы знали, что если проявим храбрость и упорство, то у нас будет шанс», — рассказал Хендерсон.

Дивок Ориги, ставший автором двух голов в ворота Марка-Андре тер Штегена, подчеркнул, что все футболисты выходили на поле с удвоенной мотивацией.

«Главное — это команда. Мы боролись. Знали, что матч будет особенным. Хотели сделать это ради наших травмированных футболистов. Сложно описать чувства, которые я испытываю», — признался бельгийский нападающий.

Ещё один дубль на свой счёт записал полузащитник Джорджинио Вейналдум, признанный лучшим игроком встречи по версии УЕФА. Игрок вышел на поле в самом начале второго тайма вместо травмированного Эндрю Робертсона и полностью оправдал оказанное ему доверие. По словам бельгийца, решение Клоппа не включать его в стартовый состав стало хорошей мотивацией.

«После игры в Испании мы были уверены, что сможем забить четыре мяча и пройти дальше. Люди сомневались в нас и думали, что нам не под силу совершить подобное. Но мы снова доказали, что в футболе возможно всё. Счастлив, что смог помочь своей команде», — заявил Вейналдум.

Сам Робертсон сказал, что не жалеет о полученном повреждении, так как в итоге именно эта замена определила ход встречи. Кроме того, он отметил командную работу своих партнёров по «Ливерпулю» и нежелание сдаваться ни при каких обстоятельствах.

«Кто проходит в финал? Мы. Это всё, что имеет значение. Сейчас мне плевать на травму. Люди списали нас со счетов, но мы верили, что если сможем хорошо начать матч, то преодолеем всё что угодно», — сказал защитник.

«Ливерпуль» не впервые совершает камбэк в ответственных матчах. Так, в финале Лиги чемпионов сезона-2004/05 англичане одержали верх над «Миланом», уступая по ходу встречи со счётом 0:3. В нынешнем розыгрыше турнира им предстоит побороться за главный трофей с победителем пары «Тоттенхэм» — «Аякс».

«Очень жёстко так падать»

В свою очередь, тренерский штаб и футболисты «Барселоны» были вынуждены признать, что соперник полностью подавил их на поле. По словам главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде, особенно обескураживающим для них стал второй гол, сразу после которого последовал и третий.

«Не знаю, как это скажется на мне лично, но, будучи наставником, я должен взять на себя ответственность за произошедшее. Нам очень больно. Особенно тем людям, которые вторую весну переживают подобное разочарование. Но сейчас мы должны пояснить сами для себя, что произошло», — заявил Вальверде после полуфинала.

Поражение от «Ромы» вспоминали и футболисты. Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил, что команда вновь совершила прошлогоднюю ошибку, недооценив соперника.

«Мы должны подставить грудь под все пули, которые прилетят в нас. Нужно критически взглянуть на произошедшее. В любом случае мы «Барселона» и не имеем права пропускать два мяча подряд. А четвёртый гол — просто детская ошибка», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Полузащитник каталонцев Серхио Бускетс отдал должное сопернику. По его словам, «Ливерпуль» выглядел на поле лучше и сумел воспользоваться предоставленными ему возможностями.

«Они с самого начала гнули свою линию. Справиться с их прессингом было чрезвычайно тяжело. Оформили гол, начали давить. Мы пытались отыграться, но не сложилось», — заявил испанец.

Кроме того, он принёс извинения поклонникам сине-гранатовых.

«Сложно что-то говорить. Хочу попросить прощения у болельщиков. Очень жёстко так падать. Не совсем нормально, что после «Ромы» снова проходим через подобное», — сказал Бускетс.

Интересно, что впервые за шесть лет финал Лиги чемпионов пройдёт без участия как Лионеля Месси, так и Криштиану Роналду. В 2013 году в решающем противостоянии сошлись два немецких коллектива — «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Напомним, что «Ювентус», за который с нынешнего сезона выступает португалец, покинул турнир ещё в четвертьфинале, уступив «Аяксу».