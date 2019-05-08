Капитан «Ливерпуля» прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов
- Reuters
«В раздевалке все в это верили. Знали, что способны что-то сделать. Это особенный вечер для «Энфилда», который встал в один ряд с лучшими в истории», — цитирует полузащитника официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
По словам Хендерсона, в поединке с «Барселоной» каждый игрок «Ливерпуля» показал «нереальный» футбол.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.