Капитан «Ливерпуля» прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов

Полузащитник и капитан английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джордан Хендерсон прокомментировал победу своей команды над испанской «Барселоной» со счётом 4:0 в ответном полуфинальном поединке плей-офф Лиги чемпионов, которая позволила ей пробиться в финал турнира.

«В раздевалке все в это верили. Знали, что способны что-то сделать. Это особенный вечер для «Энфилда», который встал в один ряд с лучшими в истории», — цитирует полузащитника официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам Хендерсона, в поединке с «Барселоной» каждый игрок «Ливерпуля» показал «нереальный» футбол.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.