Клопп о победе над «Барселоной»: я не знаю, как игроки «Ливерпуля» это сделали

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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход своей команды финал Лиги чемпионов после победы над каталонской «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала.
Клопп о победе над «Барселоной»: я не знаю, как игроки «Ливерпуля» это сделали
  • Reuters

«Я сказал ребятам перед матчем: «Отыграться невозможно, но, раз это вы, у нас есть шанс». В моей жизни было столько матчей, но много подобных не вспомню. Против тебя возможно лучшая команда мира пропускать ты не можешь, надо забивать. Просто выиграть — это уже сложно, а с сухим счётом… Я не знаю, как ребята это сделали», — приводит слова Клоппа BT Sport.

«Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Барселону» со счётом 4:0 и по сумме двух матчей — 4:3 (0:3) вышел в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Ранее сообщалось, что Клопп стал вторым немецким тренером, выведшим свою команду в финал ЛЧ в двух сезонах подряд.

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