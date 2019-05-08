Клопп стал вторым немецким тренером, выведшим свою команду в финал ЛЧ в двух сезонах подряд

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал вторым немецким специалистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось вывести свою команду в финал турнира в двух сезонах подряд.

«Ливерпуль» под руководством Клоппа пробился в финал сезона-2018/19 обыграв каталонскую «Барселону», а годом ранее его команда в финальном матче уступила мадридскому «Реалу».

Прежде только одному немецкому тренеру удавалось подобное. Мюнхенская «Бавария» под руководством Юппа Хайнкеса играла в финалах сезонов 2011/12 и 2012/13, при этом в первом — по пенальти проиграла лондонскому «Челси», а во втором взяла верх над дортмундской «Боруссией».

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдёт 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Соперником «Ливерпуля» станет победитель противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» стал вторым английским клубом, вышедшим в финал ЛЧ в двух сезонах подряд.