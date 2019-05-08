«Ливерпуль» стал вторым английским клубом, вышедшим в финал ЛЧ в двух сезонах подряд
- Reuters
Мерсисайдцы, благодаря победе над каталонской «Барселоной» сумели выйти в финал сезона-2018/19, который пройдёт 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
В предыдущем розыгрыше турнира они уступили мадридскому «Реалу» в финальном матче, прошедшем в Киеве на «НСК Олимпийский».
Прежде только только один английский клуб сумел сыграть в двух финалах подряд — «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/08 победил «Челси» в московских «Лужниках», а на следующий год проиграл «Барселоне» на римском «Стадио Олимпико».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в девятый раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.