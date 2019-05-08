«Ливерпуль» стал вторым английским клубом, вышедшим в финал ЛЧ в двух сезонах подряд

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«Ливерпуль» стал вторым английским клубом в истории Лиги чемпионов, которому удалось выйти в финал турнира в двух сезонах подряд.
«Ливерпуль» стал вторым английским клубом, вышедшим в финал ЛЧ в двух сезонах подряд
  • Reuters

Мерсисайдцы, благодаря победе над каталонской «Барселоной» сумели выйти в финал сезона-2018/19, который пройдёт 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

В предыдущем розыгрыше турнира они уступили мадридскому «Реалу» в финальном матче, прошедшем в Киеве на «НСК Олимпийский».

Прежде только только один английский клуб сумел сыграть в двух финалах подряд — «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/08 победил «Челси» в московских «Лужниках», а на следующий год проиграл «Барселоне» на римском «Стадио Олимпико».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в девятый раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

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