Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в девятый раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Большее число финалов главного еврокубкового турнира Европы только у трёх клубов — мадридского «Реала» (16), итальянского «Милана» (11) и мюнхенской «Баварии» (10).

При этом мерсисайдцы пять раз выигрывали Лигу чемпионов — в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 году.

В последнем финале, состоявшемся 26 мая 2018 в Киеве, «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.