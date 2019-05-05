Провал «Барселоны» без Месси, рывок «Баварии» к титулу, рекорд россиянина в Чехии: события субботы в европейском футболе

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в предпоследнем туре Английской премьер-лиги (АПЛ) и вновь вышел на первое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» из-за проигрыша «Борнмуту» рискует упустить третью строчку в АПЛ. В Испании «Барселона» без Лионеля Месси в составе проиграла «Сельте», а в Италии Криштиану Роналду забил 100-й мяч головой. «Бавария» оторвалась на два очка от дортмундской «Боруссии» в германском чемпионате. Российский нападающий Николай Комличенко вошёл в историю чешского футбола.

Последствия грубости для «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» потерпел уже 13-е поражение в чемпионате Англии за сезон, что можно считать непозволительной роскошью для команды, которая занимает третье место и надеется сохранить свои позиции. Очередной провал подопечных Маурисио Почеттино произошёл в матче с середняком АПЛ «Борнмутом».

Игроки «Тоттенхэма» сами загнали себя в такое положение, при котором ничья для них была бы за счастье. На 43-й минуте Сон Хын Мин повздорил сразу с двумя соперниками и получил прямую красную карточку. В перерыве Почеттино выпустил на поле Хуана Фойта, но тот отыграл всего две минуты, прежде чем ударил в колено Натана Аке. Лондонцы, у которых к тому времени три игрока уже получили жёлтые карточки, остались на поле вдевятером.

Дотерпеть до финального свистка участники Лиги чемпионов не смогли и пропустили на первой компенсированной минуте. «Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, и это без учёта ответной игры с «Манчестер Сити» в еврокубке. Лондонцы вполне могут лишиться третьей позиции и даже вылететь из зоны Лиги чемпионов — им осталось сыграть только с «Эвертоном», а «Челси» и «Арсенал», отстающие на два и четыре очка соответственно, имеют в запасе по два матча.

У «Ливерпуля», лидера турнирной таблицы, положение тоже непростое. После того как команда практически лишилась шансов пробиться в финал Лиги чемпионов, у неё есть только она возможность завершить сезон на мажорной ноте — выиграть чемпионат Англии в остром соперничестве с «Манчестер Сити», который отстаёт лишь на два очка, но имеет один матч в запасе.

Очередную заявку подопечные Юргена Клоппа сделали в гостях у «Ньюкасла». «Ливерпуль» дважды выходил вперёд по ходу матча и дважды терял преимущество. Ближе к концу матча, когда счёт был 2:2, травму головы после столкновения с соперником получил Мохаммед Салах. Его пришлось уносить на носилках. Тем не менее после матча Салах смог самостоятельно покинуть стадион и сесть в автобус. Вместо лучшего бомбардира АПЛ вышел кениец Дивок Ориги. Под занавес встречи он забил третий мяч, ставший победным для подопечных Клоппа.

Если с лидерскими позициями в чемпионате Англии ещё ничего не определено, то с командами, которые покидают Премьер-лигу, наступила ясность. Вместе с «Хаддерсфилдом», у которого скоро сменится владелец, в Чемпионшип отправляются «Фулхэм» и «Кардифф Сити». «Фулхэм» в предпоследнем матче сезона с «Вулверхэмптоном» позволил Харви Эллиотту установить рекорд лиги — в возрасте 16 лет 30 дней он стал самым молодым футболистом, сыгравшим в чемпионате Англии.

Поражения испанских фаворитов

«Барселона» после разгромной победы над «Ливерпулем» позволила себе отдохнуть в ничего не значащем матче с «Сельтой» в чемпионате Испании. В Виго не отправился почти никто из основного состава команды, кроме некоторых защитников. Шансы «Сельты» порадовать своих болельщиков и так были прекрасными, но стали ещё выше после замены Усмана Дембеле уже на шестой минуте. Дублирующий состав «Барселоны» некоторое время оказывал сопротивление, но всё-таки с середины второго тайма преимущество хозяев поля стало неоспоримым. Максимилиано Гомес и Яго Аспас по разу забили каталонцам и принесли скромному середняку первую за два с половиной года победу над сине-гранатовыми.

Гораздо хуже свой матч 36-го тура провёл «Атлетико». Мадридцы в гостях у «Эспаньола» пропустили три безответных мяча, причём один из них оказался на совести собственного защитника «Атлетико» Диего Година. Игра состоялась через два дня после того, как в американской Высшей футбольной лиге (MLS) объявили, что этим летом «Атлетико» сыграет в товарищеском матче со звёздами, выступающими в MLS.

Если «Барселона» и «Атлетико» могут не беспокоиться за своё турнирное положение из-за допущенных осечек, то для открывавшей тур «Севильи» сезон может оказаться провальным из-за разгромного поражения «Леганесу». Севильцы отчаянно нуждаются в очках, чтобы пробиться в Лигу чемпионов, но во втором матче подряд остались ни с чем. Теперь прекрасный шанс оказаться в главном европейском турнире появился у «Хетафе», который имеет столько же очков, сколько «Севилья», но ещё не выступал в 36-м туре. Не сказала ещё своего последнего слова и «Валенсия» Дениса Черышева, отстающая на три очка от обеих команд.

«Бавария» отрывается дальше

«Бавария» стала ещё ближе к седьмой подряд победе в чемпионате Германии. Подопечные Нико Ковача оторвались ещё на два очка от дортмундской «Боруссии» по итогам субботних матчей и выигрывают у неё уже четыре балла за два тура до конца сезона. Мюнхенцы легко расправились на своём поле с «Ганновером», у которого почти не осталось шансов на сохранение прописки в Бундеслиге.

Баварцы спокойно забросили сопернику три мяча, один из которых стал для Роберта Левандовски 22-м за сезон. Единственным возмутителем спокойствия в матче стал бывший нападающий «Рубина» Жонатас, ныне представляющий «Ганновер». Он вышел на замену в перерыве, через шесть минут реализовал пенальти, тут же получил жёлтую карточку за то, что хотел отобрать мяч у вратаря, и через три минуты был удалён за отмашку в сторону Йозуа Киммиха. На девять минут бразилец стал главным действующим лицом встречи.

«Боруссия» чуть позже попыталась обыграть «Вердер» и к 41-й минуте вполне справлялась со своей задачей — Кристиан Пулишич и Пако Алькасер создали задел в два мяча. Но в течение пяти минут второго тайма бременцы смогли сравнять счёт. Один из голов оформил 40-летний Клаудио Писарро, игравший некогда за «Баварию» и сделавший ей таким образом весьма неплохой подарок.

Сотня забитых головой мячей Роналду

35-й тур чемпионата Италии начался с туринского дерби между «Ювентусом» и «Торино». У чемпионов страны уже не осталось никакой мотивации на конец сезона, в то время как у их земляков появился реальный шанс впервые за четверть века самостоятельно попасть в еврокубки — пять лет назад «Торино» оказался в Лиге Европы только благодаря отсутствию лицензии у «Пармы». Больше за 25 лет клуб не играл за пределами Италии.

Так что не было ничего удивительно в том, что уже на 18-й минуте «Ювентусу» пришлось отыгрываться. Подопечные Массимилиано Аллегри после пропущенного гола в целом контролировали ход встречи, но отыграться никак не могли. Избежать поражения помог Криштиану Роналду — за шесть минут до конца матча он оформил свой 100-й за карьеру мяч, забитый головой, и поднялся на второе место в гонке бомбардиров Серии A. Матч закончился вничью, которая принесла «Торино» заветное шестое место в турнирной таблице, но команде ещё надо удержать его: «Милан» и «Лацио» отстают от неё лишь на одно и два очка соответственно и имеют по игре в запасе.

Если «Ювентус» сыграл вничью второй матч подряд, то «Интер» — уже третий. Миланцы в очередной раз поделили очки, на этот раз с борющимся за выживание «Удинезе». Такая серия может обойтись им дорого: к «Интеру» подбираются «Аталанта» и «Рома», которые теряют гораздо меньше очков, чем нынешняя третья команда чемпионата Италии.

Чёрная неделя ПСЖ

Победа в чемпионате Франции позволяет ПСЖ спокойно ждать окончания сезона, хотя вокруг команды в последнее время стало происходить слишком много негативных событий. Перед игрой 35-го тура с «Ниццей» Федерация футбола Франции дисквалифицировала на три матча Килиана Мбаппе за его грубое поведение в финале Кубка страны. Одновременно дисциплинарный комитет открыл дело против Неймара, который после той же игры ударил болельщика, и бразильцу теперь грозит досрочное окончание сезона.

Матч с «Ниццей» тоже стал неудачным для ПСЖ. Подопечные Томаса Тухеля не смогли добиться волевой победы, хотя в их пользу было назначено два пенальти. Точный удар Неймара принёс только ничью, которой болельщики на своём стадионе вряд ли остались довольны.

Наконец, французские СМИ в последнее время стали активно обсуждать, что катарские владельцы ПСЖ сократят финансирование команды после чемпионата мира либо продадут клуб. Они якобы недовольны отсутствием побед в Лиге чемпионов и скромными имиджевыми дивидендами, которые были получены за время руководства командой.

50-й триумф «Селтика»

«Селтик» досрочно стал чемпионом Шотландии. Клуб из Глазго выиграл турнир 50-й раз в своей истории и восьмой раз подряд. Обеспечить себе чемпионство команде Нила Леннона удалось в матче 36-го тура из 38, в котором она со счётом 3:0 обыграла «Абердин».

Три первых месяца «Селтик» под руководством Брэндона Роджерса не занимал лидирующих позиций, но когда в феврале тренер ушёл в «Лестер», его подопечные уже прочно удерживали первое место. С 12-го тура очередной триумф команды из Глазго мало у кого вызывал сомнения. Летом «Селтик» сыграет в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов и точно станет сеяной командой на этой стадии.

Второе место в нынешнем сезоне обеспечил себе «Рейнджерс». Это лучший результат команды, которая в 2012 году была расформирована и заново начала свой путь к вершинам шотландского футбола. 54-кратный чемпион страны сыграет в первом отборочном раунде Лиги Европы.

Комличенко побил рекорд

Совсем недавно в чемпионате Чехии завершилась первая стадия, по итогам которой российский нападающий Николай Комличенко с 24 голами едва не побил бомбардирский рекорд турнира. На тот момент он принадлежал Давиду Лафате, забившему 25 мячей в сезоне-2011/12. Но в мае в Чехии все команды проводят матчи плей-офф, в которых разыгрываются путёвки в еврокубки и во второй дивизион, и у Комличенко сохранялись шансы вписать своё имя в историю местного футбола.

Это произошло уже в следующем матче, в котором его клуб «Млада Болеслав» встречался с «Теплице». Игра седьмой и десятой команд чемпионата получилась совсем не равной: клуб российского нападающего выиграл в гостях со счётом 8:0, а сам воспитанник «Краснодара» забил два мяча и официально превысил достижение Лафата, хотя стоит отметить, что в сезоне-2011/12 плей-офф ещё не существовало. У Комличенко будет ещё три матча (ответный и два финальных), чтобы превысить свой результат. Если «Млада Болеслав» преуспеет, то затем сразится за место в квалификации Лиги Европы. Правда, не факт, что в случае успеха Комличенко сыграет в этом турнире за чешский клуб: на него уже начали охоту другие европейские команды.