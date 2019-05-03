Волевая победа «Арсенала» и выездная ничья «Челси»: чем завершились первые полуфинальные матчи Лиги Европы

В Англии и Германии состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы. «Арсенал» в Лондоне уже на 11-й минуте пропустил от «Валенсии», но сумел одержать волевую победу. Дублем в составе «канониров» отметился Александр Ляказетт. «Челси» на выезде разошёлся миром с «Айнтрахтом» и продлил беспроигрышную серию во втором по значимости еврокубке до 16 встреч.

«Арсенал» — «Валенсия»

В первом полуфинале Лиги Европы, прошедшем в Лондоне, болельщики стали свидетелями сразу четырёх забитых мячей и волевой победы «Арсенала».

Для хозяев игра началась неудачно. Уже на 11-й минуте «Валенсия» открыла счёт после подачи углового. Муктар Дьякаби, ранее едва не получивший тяжёлую травму, прыгнул выше сразу нескольких соперников и отправил мяч в сетку.

Но «Арсеналу» удалось очень быстро отыграться. Партнёры отправили в отрыв быстрого Пьер-Эмерика Обамеянга, а тот развернул защитника и отдал передачу Александру Ляказетту, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

В середине тайма француз вовсе вывел «канониров» вперёд. После потрясающего кросса Гранита Джаки форвард «отклеился» от защитника и пробил в ближний угол с отскоком от газона. Нето выбил мяч уже из-за линии, о чём судью оповестила специальная система фиксации гола. Но и без неё на повторе было хорошо видно, что снаряд пересёк «ленточку».

Так Ляказетт стал автором дубля и забил свой четвёртый мяч в текущем розыгрыше Лиги Европы. При этом в ситуации с обоими голами Александра возникали большие вопросы к обороне соперника, тем более что Марселино выпустил на поле сразу трёх центральных защитников. В целом игра получалась не слишком яркой и зрелищной, но футболисты реализовали практически все моменты, которые имели.

Второй тайм полностью остался за «Арсеналом», который уверенно контролировал ход матча. «Канониры» подолгу владели мячом, а у «Валенсии» даже не получалось выходить в контратаки.

Лондонцы могли забить больше мячей. В частности, Ляказетт упустил два великолепных шанса оформить хет-трик. Сначала он не попал по мячу после подачи Обамеянга, а затем с близкого расстояния пробил в ноги Нето.

«Валенсия» активизировалась лишь в концовке, когда на замену вышел Кевин Гамейро. Он тоже упустил пару неплохих моментов. Но в целом было заметно, что испанский коллектив вполне согласен на поражение с разницей в один мяч.

Однако удержать этот гандикап гостям не удалось. Уже в добавленное арбитром время после отличной подачи Зеяда Колашинаца слева Обамеянг с нескольких метров спокойно отправил снаряд в цель.

Таким образом, «Арсенал» одержал волевую победу и приблизился к выходу в финал. «Валенсии» дома придётся совершить небольшое чудо, чтобы выбить лондонцев из турнира.

«Айнтрахт» — «Челси»

Вполне приемлемого для себя результата добилась и другая английская команда — «Челси». Лондонцам удалось увезти результативную ничью из Франкфурта-на-Майне — 1:1.

При этом оба мяча команды забили в первом тайме. Открыть счёт удалось «Айнтрахту», причём поразил ворота Кепы Аррисабалаги Лука Йович — главная звезда франкфуртцев. Он забил девятый мяч в текущем розыгрыше Лиги Европы и сократил отставание в гонке бомбардиров турнира от Оливье Жиру (французу забить не удалось) и Виссама Бен-Йеддера до одного гола. Всего на счету серба 26 голов во всех турнирах.

«Челси» ответил перед самым перерывом. После подачи углового последовал прострел в штрафную от Рубена Лофтуса-Чика, и Педро спокойно отправил снаряд в угол. Испанец забил четвёртый мяч в ЛЕ и набрал седьмой балл за результативность, поскольку в его активе также значатся три голевые передачи.

Также Педро впервые за восемь лет отличился в двух еврокубковых матчах подряд — две недели назад он дважды поразил ворота пражской «Славии».

На ответном голе «Челси» останавливаться не собирался и во втором тайме сделал всё для того, чтобы вырвать волевую победу в стиле «Арсенала». Гости владели преимуществом и создавали моменты. Особенно тяжело «Айнтрахту» пришлось после выхода на поле Эдена Азара, но подопечные Адольфа Хюттера держались.

В результате самый опасный момент упустил Давид Луис. По истечении часа игры бразилец взялся исполнять штрафной и пушечным ударом едва не сломал перекладину.

А чуть позже чуть не отличился Лофтус-Чик, но хозяев в данном эпизоде спас Кевин Трапп, который в целом провёл неплохой матч.

Таким образом, больше забитых мячей болельщики не увидели — матч завершился вничью. «Челси» довёл беспроигрышную серию в Лиге Европы до 16 встреч и лишь второй раз в нынешнем розыгрыше турнира не сумел одержать победу. На стадии группового этапа синие также не смогли обыграть на выезде «Види». В 11 других встречах английская команда брала верх.