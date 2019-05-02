Эмери против своей бывшей команды, отсутствие Черышева и непобедимый «Челси»: чем интересны полуфинальные матчи ЛЕ

В четверг, 2 мая, состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы. «Валенсия» постарается обыграть «Арсенал», который возглавляет бывший главный тренер английской команды Унаи Эмери. При этом Денис Черышев из-за травмы не сможет помочь испанскому коллективу. А «Челси» на выезде попытается продлить беспроигрышную серию в матчах турнира и одержать верх над «Айнтрахтом».

«Арсенал» — «Валенсия»

Текущий еврокубковый сезон пока получается невероятно успешным для английских команд. По два коллектива, представляющих Туманный Альбион, сумели пробиться в полуфинал как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.

Причём «Арсенал» с «Челси» выглядят явными фаворитами второго по значимости еврокубка и вполне могут сойтись в решающем матче, тем более что завоевание трофея принесёт победителю путёвку в ЛЧ.

Между тем «Арсенал» после успешного противостояния с «Наполи» максимально усложнил себе жизнь в национальном первенстве, потерпев три поражения подряд от не самых сильных соперников: «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптона» и «Лестера». После этого «канониры» потеряли место в четвёртке сильнейших АПЛ, попадание в которую как раз и даёт право участия в ЛЧ.

Таким образом, победа в Лиге Европы — единственная возможность для Унаи Эмери спасти сезон. Болельщикам команды остаётся надеяться на успех испанца, ведь он выигрывал второй по значимости еврокубок трижды и провёл в нём рекордное количество матчей.

Противостояние с «Валенсией» станет для Эмери особенно принципиальным, поскольку он возглавлял эту команду на протяжении четырёх лет и завоевал с ней три комплекта бронзовых медалей Примеры, а также довёл коллектив до полуфинала ЛЕ.

Любопытно, что для Унаи эта встреча с бывшей командой — не первая в еврокубках. В 2014-м — также на стадии полуфинала Лиги Европы — «Севилья», которую на тот момент возглавлял тренер, прошла «Валенсию» лишь благодаря голу в ответном матче на 94-й минуте и в итоге стала обладателем титула.

Впрочем, российские болельщики с огромным интересом ждали противостояния «Арсенала» и «Валенсии» не только из-за Эмери, который успел потренировать «Спартак», но и из-за полузащитника испанской команды Дениса Черышева.

К сожалению, в первом же матче Примеры после выхода подопечных Марселино в полуфинал отечественный футболист получил травму и теперь пропустит остаток сезона. Не сумеют принять участие как минимум в первой встрече с лондонцами Кристиано Пиччини и Жофрей Кондогбия, а также дисквалифицированный Франсис Коклен.

Список травмированных футболистов «Арсенала» также впечатляет: Аарон Рэмси, Денис Суарес, Роб Холдинг, Эктор Бельерин, Дэнни Уэлбек.

«Айнтрахт» — «Челси»

Другой английский гранд, «Челси», отправится во Франкфурт-на-Майне, где померится силами с «Айнтрахтом». Эта немецкая команда нечасто радует своих болельщиков попаданием в еврокубки, но победа в Кубке страны в прошлом году позволила коллективу впервые за несколько лет стартовать в Лиге Европы.

В результате подопечные Ади Хюттера произвели настоящий фурор и на международной арене, и на внутренней — за три тура до финиша команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги и близка к дебюту в ЛЧ.

Что же касается выступления в Лиге Европы, то «Айнтрахт» для начала выиграл все матчи на групповом этапе, а затем в плей-офф последовательно выбил «Шахтёр», «Интер» и «Бенфику».

Особенно напряжённым получилось противостояние с португальским грандом. На выезде «Айнтрахт» уступил — 2:4, но в ответном матче сумел добиться победы с нужным счётом — 2:0 — и впервые в истории пробился в полуфинал еврокубка.

Главная звезда «Айнтрахта» — 21-летний серб Лука Йович, который в текущем сезоне забил во всех турнирах 26 мячей и вызвал интерес «Реала». В Лиге Европы он сражается за победу в гонке бомбардиров как раз с нападающим «Челси» Оливье Жиру. На счету чемпиона мира из Франции десять мячей, тогда как его преследователь отличился восемь раз.

Однако в первом матче немецкому коллективу придётся рассчитывать только на Йовича, поскольку два партнёра серба по атакующей тройке — Себастьен Аллер и Анте Ребич — по разным причинам не сумеют выйти на поле: первый получил травму, а второй — дисквалификацию.

Потери соперника повышают и без того высокие шансы «Челси» на итоговый успех, ведь лондонцы являются фаворитами турнира. В 12 матчах Лиги Европы текущего сезона подопечные Маурицио Сарри не только не потерпели ни одного поражения, но одержали 11 побед, а очки потеряли в ничего не значащей для себя выездной встрече с «Види» на стадии группового этапа.

Беспроигрышная серия команды во втором по значимости еврокубке составляет уже 15 матчей. «Челси» удалось повторить рекорд турнира, ранее установленный «Атлетико». Причём последнее поражение в ЛЕ «аристократы» потерпели в Москве от «Рубина» в 2013-м — 2:3.

Та неудача не помешала «Челси» пройти казанскую команду и впоследствии завоевать трофей. На этот раз лондонский коллектив настроен повторить успех.