«Арсенал» потерпел третье подряд поражение в АПЛ, проиграв «Лестеру»

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Лондонский «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Лестер Сити» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» потерпел третье подряд поражение в АПЛ, проиграв «Лестеру»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Канониры остались вдесятером уже на 36-й минуте. Удаление за вторую жёлтую карточку по ходу игры получил Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

Победу «Лестеру» принесли голы Юри Тилеманса и Джейми Варди, оформившего дубль.

«Арсенал», потерпевший третье поражение подряд, с 66 очками остался на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» набрал 51 очко и поднялся на восьмое место.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» в матче чемпионата Англии по футболу.

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