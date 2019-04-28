«Арсенал» потерпел третье подряд поражение в АПЛ, проиграв «Лестеру»

Лондонский «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Лестер Сити» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Канониры остались вдесятером уже на 36-й минуте. Удаление за вторую жёлтую карточку по ходу игры получил Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

Победу «Лестеру» принесли голы Юри Тилеманса и Джейми Варди, оформившего дубль.

«Арсенал», потерпевший третье поражение подряд, с 66 очками остался на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» набрал 51 очко и поднялся на восьмое место.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» в матче чемпионата Англии по футболу.