Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» обыграть «Валенсию» в полуфинале ЛЕ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
«Валенсия» забила первой: на 11-й минуте отличился Муктар Дьякаби.
«Арсенал» ответил дублем Александра Ляказетта на 18-й и 25-й минутах и голом Пьер-Эмерика Обамеянга, забившего на 90-й минуте.
Ответная игра пройдёт 9 мая в Валенсии на стадионе «Месталья».
Ранее сообщалось, что «Валенсия» провела переговоры с агентом Дениса Черышева.