Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» обыграть «Валенсию» в полуфинале ЛЕ

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Лондонский «Арсенал» одержал победу над испанской «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» обыграть «Валенсию» в полуфинале ЛЕ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Валенсия» забила первой: на 11-й минуте отличился Муктар Дьякаби.

«Арсенал» ответил дублем Александра Ляказетта на 18-й и 25-й минутах и голом Пьер-Эмерика Обамеянга, забившего на 90-й минуте.

Ответная игра пройдёт 9 мая в Валенсии на стадионе «Месталья».

Ранее сообщалось, что «Валенсия» провела переговоры с агентом Дениса Черышева.

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