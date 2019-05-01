СМИ: «Валенсия» провела переговоры с агентом Черышева

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Испанский футбольный клуб «Валенсия» провёл переговоры с агентом Хинесом Карвахалем, представляющим интересы российского полузащитника Дениса Черышева.
СМИ: «Валенсия» провела переговоры с агентом Черышева
  • Reuters

Как сообщает Super Deporte, клуб хочет выкупить права на 28-летнего россиянина, которые принадлежат «Вильярреалу».

Отмечается, что «Валенсия» также обсудила с Карвахалем возможность выкупа другого его клиента — хавбека «Севильи» Пабло Сарабии.

Черышев перешёл в «Валенсию» на правах аренды из «Вильярреала» до конца сезона-2018/19. В его активе четыре гола и пять голевых передач в 41 матче за «летучих мышей».

Ранее сообщалось, что тренер «Валенсии» не стал говорить о будущем Черышева в команде.

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