СМИ: «Валенсия» провела переговоры с агентом Черышева

Испанский футбольный клуб «Валенсия» провёл переговоры с агентом Хинесом Карвахалем, представляющим интересы российского полузащитника Дениса Черышева.

Как сообщает Super Deporte, клуб хочет выкупить права на 28-летнего россиянина, которые принадлежат «Вильярреалу».

Отмечается, что «Валенсия» также обсудила с Карвахалем возможность выкупа другого его клиента — хавбека «Севильи» Пабло Сарабии.

Черышев перешёл в «Валенсию» на правах аренды из «Вильярреала» до конца сезона-2018/19. В его активе четыре гола и пять голевых передач в 41 матче за «летучих мышей».

Ранее сообщалось, что тренер «Валенсии» не стал говорить о будущем Черышева в команде.