СМИ: «Валенсия» провела переговоры с агентом Черышева
- Reuters
Как сообщает Super Deporte, клуб хочет выкупить права на 28-летнего россиянина, которые принадлежат «Вильярреалу».
Отмечается, что «Валенсия» также обсудила с Карвахалем возможность выкупа другого его клиента — хавбека «Севильи» Пабло Сарабии.
Черышев перешёл в «Валенсию» на правах аренды из «Вильярреала» до конца сезона-2018/19. В его активе четыре гола и пять голевых передач в 41 матче за «летучих мышей».
Ранее сообщалось, что тренер «Валенсии» не стал говорить о будущем Черышева в команде.