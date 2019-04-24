Тренер «Валенсии» не стал говорить о будущем Черышева в команде

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Главный тренер испанского футбольного клуба «Валенсия» Марселино Торал не стал отвечать на вопрос о будущем в команде российском полузащитника Дениса Черышева, права на которого принадлежат «Вильрреалу».
Тренер «Валенсии» не стал говорить о будущем Черышева в команде
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

«Будет ли он в «Валенсии» в следующем сезоне? Когда я буду знать, я отвечу. Сейчас я могу только сказать, что нам грустно, потому что мы потеряли важного игрока, который отлично провёл сезон», — приводит слова Тораля Plaza Deportiva.

Черышев перешёл в «Валенсию» на правах аренды из «Вильярреала». В его активе четыре гола и пять голевых передач в 41 матче за «летучих мышей».

Ранее спортивный врач назвал возможный срок восстановления Черышева после травмы.

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