Спортивный врач назвал возможный срок восстановления Черышева после травмы

Спортивный врач Юрий Васильков поделился мнением о травме полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева.

«После такой травмы он пропустит не меньше трёх месяцев. Но эта травма — ни в коем случае не травма крестообразных связок. Это механическое воздействие на часть коленного сустава, получилось просто растяжение. Но случился ещё и перелом. А это уже тяжёлая ситуация», — приводит слова Василькова «Чемпионат».

28-летний хавбек получил травму в 33-м туре испанской Примеры против «Бетиса» и покинул поле на 34-й минуте.

Ранее стало известно, что Черышев пропустит остаток сезона из-за травмы.