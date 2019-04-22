Спортивный врач назвал возможный срок восстановления Черышева после травмы

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Спортивный врач Юрий Васильков поделился мнением о травме полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева.
Спортивный врач назвал возможный срок восстановления Черышева после травмы
  • © Jose Miguel Fernandez/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«После такой травмы он пропустит не меньше трёх месяцев. Но эта травма — ни в коем случае не травма крестообразных связок. Это механическое воздействие на часть коленного сустава, получилось просто растяжение. Но случился ещё и перелом. А это уже тяжёлая ситуация», — приводит слова Василькова «Чемпионат».

28-летний хавбек получил травму в 33-м туре испанской Примеры против «Бетиса» и покинул поле на 34-й минуте.

Ранее стало известно, что Черышев пропустит остаток сезона из-за травмы.

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