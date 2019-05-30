Дубль Азара, первый титул Сарри и четыре гола Чеху в прощальном матче: чем запомнился финал Лиги Европы

«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы в сезоне-2018/2019. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу подопечных Маурицио Сарри, который выиграл первый официальный турнир в тренерской карьере. В составе «Челси» голами отличились Оливье Жиру, Педро Родригес и дважды Эден Азар. «Арсенал», игравший в Баку без Генриха Мхитаряна, ответил одним мячом в исполнении Алекса Айуоби. При этом в воротах «канониров» стоял Петр Чех, для которого этот матч стал последним в карьере.

Полиция против футболок Мхитаряна

Как бы ни прошёл матч «Челси» и «Арсенала» в финале Лиги Европы, в первую очередь он запомнится скандалом вокруг полузащитника «канониров» Генриха Мхитаряна. Из-за натянутых армяно-азербайджанских отношений он отказался прилететь в Баку из соображений безопасности.

Его поддержали не только многие коллеги, но и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В своём Facebook политик отметил, что лично позвонил Мхитаряну и выразил сожаление в связи с тем, что тот пропускает главный матч сезона для «Арсенала».

Добравшиеся до Баку болельщики тоже хотели поддержать Мхитаряна, надев футболки с его фамилией. Однако местная полиция была не в восторге от этой акции. Азербайджанские стражи порядка останавливали фанатов на улице и проводили с ними беседу. Также охрана не позволила пронести на стадион «Олимпийский» футболки с фамилией игрока, оправдывая это законодательством страны.

Болельщики в Баку

Один англичанин в лондонском дерби

Впрочем, отсутствие Мхитаряна стало не единственной проблемой «Арсенала» перед финалом. Унаи Эмери не мог рассчитывать ещё на целый ряд травмированных игроков. Не вышел на свой последний матч в составе команды Аарон Рэмзи, не восстановились Денис Суарес и Эктор Бельерин. Зато болельщики «Арсенала» получили возможность попрощаться с Петром Чехом, который завершает спортивную карьеру, при этом 11 лет он провёл в «Челси».

Маурицио Сарри тоже недосчитался ряда игроков. Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои остались в Лондоне. Но зато наставник «Челси» взял с собой Н’Голо Канте в надежде на то, что французский опорник всё-таки сможет играть с больным коленом. В день матча врачи всё-таки разрешили ему выйти на поле.

Стартовые составы лондонского дерби едва ли соответствовали такой вывеске матча. Из 22 игроков всего один представлял Англию — им оказался полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс. В «Челси» британских игроков не было вовсе, и это было не единственным, чем удивил Сарри. Он оставил в запасе лучшего ассистента Лиги Европы Виллиана и при этом выпустил бывшего игрока «Арсенала» Оливье Жиру, который с десятью мячами является самым результативным нападающим турнира.

Разминочный первый тайм

У обеих команд хватало мотивации на финальную игру — Сарри должен был с помощью трофея доказать, что является оптимальным тренером для «Челси», а «Арсенал» боролся за возможность сыграть в Лиге чемпионов. Но то ли сказалось позднее время начала матча, то ли незаполненные до конца трибуны разочаровали футболистов, и первая половина матча оказалась совсем небогатой на события.

На протяжении первой четверти часа игре не хватало остроты, которая бы соответствовала одной из двух главных игр еврокубкового сезона. Даже когда «Арсенал» заработал первый угловой, подопечные Эмери очень быстро потеряли мяч, хотя пренебрегать стандартами им было никак нельзя.

Первый интересный эпизод на поле случился на 18-й минуте. Александр Ляказетт убежал с мячом в сторону ворот «Челси», и Кепа Аррисабалага зацепил его рукой в штрафной. Арбитр Джанлука Рокки не стал назначать пенальти и проверять правильность своего решения, хотя в финале Лиги Европы он мог воспользоваться видеоповторами.

Игра так и текла крайне медленно вплоть до перерыва. Команды лишь по разу порадовали зрителей потенциально голевыми ударами. Сначала Гранит Джака пробил выше перекладины, а затем Оливье Жиру пробил низом с периметра штрафной, но не застал Петра Чеха врасплох.

Пять голов за полматча

Игровая пауза привела футболистов в чувство. Сразу после того, как Эден Азар исполнил углового, Эмерсон начал новую атаку «Челси» и навесил с фланга. Жиру обогнал Лорана Косельни и в падении поразил головой ворота бывшего клуба. Француз забил 11-й мяч за турнир и стал самым результативным игроком в истории своей страны по количеству голов за один сезон еврокубков. Примечательно, что свой гол нападающий праздновать не стал.

«Челси» тут же отдал инициативу и выдержал продолжительный штурм со стороны «Арсенала». Все мысли «канониров» были заняты ответным мячом, и они напрочь забыли об обороне. На 60-й минуте Педро Родригес, за целый час успевший заработать только жёлтую карточку, пробил в касание после паса Азара и стал первым в истории игроком, забившим в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Уже через пять минут счёт стал вовсе разгромным. Жиру ворвался с мячом в штрафную и врезался в Мэйтленда-Найлса. В этот раз судья без промедления указал на «точку». Азар исполнил приговор и окончательно испортил Чеху торжественный вечер.

Эмери ничего не оставалось делать, как поменять двух профнепригодных защитников на игроков нападения. Выход Алекса Айуоби немного исправил незавидное положение, в котором оказался «Арсенал». Форвард тут же пробил без шансов для Аррисабалаги, став первым за 12 лет игроком замены, который забил в финале Лиги Европы.

До конца матча оставалось ещё полтайма, и судя по тому, какие невероятные матчи видели болельщики в Лиге чемпионов, на чудо надеяться было можно. Однако мечты болельщиков «Арсенала» развеялись спустя пару минут. Жиру и Азар вместе разыграли красивую атаку, и бельгийский нападающий оформил дубль. С учётом голевого паса Родригесу Азар повторил рекорд результативности Карлоса Бакки для финалов Лиги Европы, установленный в 2015 году.

«Челси» выиграл второй по значимости еврокубок. По общему количеству европейских титулов лондонцы сравнялись с «Манчестер Юнайтед» — обе команды выигрывали трофеи по шесть раз. Для главного тренера «Челси» Маурицио Сарри эта победа стала первой в карьере — 60-летний специалист, большую часть жизни проработавший с малоизвестными итальянскими клубами, ещё никогда не выигрывал официальные титулы.