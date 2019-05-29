«Бескомпромиссный футболист и принципиальный человек»: Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру

Представители российского полузащитника Игоря Денисова сообщили, что он принял решение завершить профессиональную карьеру. Сам 35-летний футболист от комментариев воздержался. Двумя днями ранее стало известно, что он разорвал действующий контракт с московским «Локомотивом» по согласию сторон. Главный тренер Юрий Сёмин поблагодарил бывшего подопечного за его вклад в чемпионство железнодорожников.

Полузащитник Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщили представители 35-летнего игрока.

«По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», — цитирует представителей полузащитника «Спорт-Экспресс».

Главные достижения в карьере Денисова связаны с выступлением за «Зенит». Воспитанник санкт-петербургского футбола дебютировал в основном составе сине-бело-голубых в 2002 году. Уже в следующем сезоне он завоевал свой первый трофей на взрослом уровне — серебряные медали чемпионата России.

Преданность Денисова родной команде сполна окупилась в 2007 году, когда «Зенит» впервые стал чемпионом станы. За этим успехом последовало и историческое завоевание Кубка УЕФА. В финальном матче полузащитник стал автором первого гола в ворота шотландского «Глазго Рейнджерс». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Впоследствии игрок ещё дважды становился чемпионом России в составе петербуржцев, а в сезоне-2011/12 был признан футболистом года по версии Российского футбольного союза.

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Уже в «Зените» проявился принципиальный характер Денисова. Он не боялся встать на защиту партнёров по команде, если чувствовал, что по отношению к ним поступают несправедливо, и вступать в конфликты с руководством и тренерским штабом.

Из-за своей прямолинейности Игорь неоднократно становился фигурантом скандалов — от перепалок с бывшими футболистами Владиславом Радимовым и Валерием Карпиным, перешедшими в ранг тренеров, и демонстративного нежелания выходить на поле до конфликтов с партнёрами по команде и выяснения отношений с наставниками, что впоследствии аукнулось ему местом в сборной России на домашнем чемпионате мира.

Всего в составе сине-бело-голубых полузащитник провёл 254 матча. По этому показателю он занимает пятую строчку, уступая не менее легендарным зенитовцам Вячеславу Малафееву, Александру Кержакову, Андрею Аршавину и Александру Анюкову.

В июне 2013 года Денисов официально перешёл в махачкалинский «Анжи», однако уже в августе присоединился к московскому «Динамо». Тем не менее серия травм не позволила ему закрепиться в основном составе команды.

В феврале 2017 года футболист подписал контракт с московским «Локомотивом», и уже по окончании сезона-2016/17 стал обладателем Кубка России. В финале турнира железнодорожники одержали верх над «Уфой», а Денисов стал автором победного гола.

В сезоне-2017/18 полузащитник был назначен капитаном команды и был одним из ключевых исполнителей красно-зелёных. Многие признавали, что первое за 14 лет чемпионство «Локо» не было бы возможно без участия опытного футболиста. Он неоднократно выступал посредником между молодыми игроками, старожилами и тренерским штабом, а наставник «Локомотива» Юрий Сёмин называл его своим первым помощником.

В нынешнем сезоне Денисов начал всё реже появлялся на поле. Несмотря на это, в декабре он продлил действующий контракт до 2020 года, согласившись на понижение зарплаты. Однако весной вовсе выпал из заявки команды, а его место занял более молодой Дмитрий Баринов. По поводу его «исчезновения» появлялось много противоречивых сообщений. По официальной версии, футболист перенёс тяжёлую форму ангины. При этом отмечалось, что он не присутствовал на сборах железнодорожников, а также не выходил на связь с руководством.

О завершении карьеры полузащитника стало известно спустя два дня после того, как он официально покинул московский «Локомотив». Генеральный директор команды Василий Кикнадзе заявлял, что решение носило обоюдный характер, и о конфликте между футболистом и руководством речи не шло. Однако о конкретных причинах досрочного расторжения контракта он не сообщил, а также отметил, что ему неизвестно о планах Денисова на будущее.

«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы «Локомотива». Игорь — вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков», — цитирует Кикнадзе официальный сайт красно-зелёных.

Слова генерального директора подтвердил и Сёмин. Он подчеркнул, что Денисов сам принял решение уйти из команды.

«Его уход не связан с нашими профессиональными делами. У меня как у тренера самые наилучшие впечатления от совместной работы. В чемпионский сезон Денисов сделал очень многое. Это принципиальный футболист и человек, он был строгим и требовательным капитаном, в матчах всегда был бескомпромиссен», — приводит слова наставника РИА Новости.