Увеличение бюджета, расширение РПЛ и пиво на стадионах: что обсуждали на конференции РФС в Москве

В Москве состоялась очередная конференция Российского футбольного союза. В ходе работы расширенного состава исполкома организации был принят ряд ключевых решений по стратегии развития футбола в России. Президент ведомства Александр Дюков сфокусировал внимание на вопросах РПЛ, в том числе на идее расширения лиги, а также объяснил, почему болельщикам не стоит волноваться из-за внедрения FAN ID.

Очередная конференция Российского футбольного союза, несмотря на внушительную повестку дня, прошла оперативно и, по мнению членов исполкома организации, продуктивно.

За час рабочего времени 132 представителя региональных федераций рассмотрели ключевые вопросы об улучшении структуры организации, юридически исключили из РФС прекративший существование пермский «Амкар» и затронули основные финансовые аспекты.

В частности, были обнародованы результаты контрольно-ревизионной проверки за 2018 год. По её итогам стало известно, что долг организации, составляющий 150 млн рублей, будет полностью ликвидирован к 2020-му.

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При этом генеральный директор РФС Александр Алаев заявил, что футбольное ведомство продолжает активную работу по привлечению негосударственных спонсорских активов. По прогнозам функционера, в текущем сезоне подобные доходы должны превысить 280 млрд. рублей.

«Это очень серьёзная цифра. В прошлом году нам удалось собрать рекордную сумму в размере 1,5 млрд, а уже в этом президентом поставлена новая задача, осуществить которую ещё сложнее. Уже проведена большая работа — и она будет продолжаться в ежедневном режиме. Финансовое благосостояние ведомства и российского футбола — одна из приоритетных задач в нынешнем году», — пояснил функционер.

В продолжение рассмотрения финансовых аспектов развития РФС исполком организации утвердил бюджет на 2019 год. Согласно проекту доходы союза составят 4,473 млрд рублей, а расходы — 4,482 млрд. При этом 44% из вышеназванной суммы придутся на сборные страны, 15% — на программы развития футбола в регионах, 8% — на спортивные мероприятия и столько же — на судейство и инспектирование, а остальные 25% годового бюджета покроют иные затраты.

«Расширение лиги — не единственный вариант»

После завершения работы конференции на вопросы журналистов ответил президент РФС Александр Дюков. Представители СМИ в общении с главой российского футбола затронули темы, касающиеся не только деятельности возглавляемой им организации, но и проблемные вопросы чемпионата страны.

Первым делом глава РФС рассказал о позиции организации относительно финансовых проблем махачкалинского «Анжи».

«Я знаю, что местное руководство хочет сохранить клуб. Это правильно, ведь «Анжи» — полноценный субъект нашего футбола. У него есть свои болельщики, а наличие профессионального клуба важно для всего Дагестана. Футбол там развивается активно, воспитанникам местных школ нужно где-то продолжать карьеру. Со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку для спасения клуба», — пояснил Дюков.

С учётом финансовых проблем ряда команд, а также расформирования недавних представителей элиты «Тосно» и «Амкара» глава футбольного союза прокомментировал и возможное расширение участников РПЛ. Александр Дюков заверил, что при принятии нового формата будут учтены все нюансы и проанализированы возможные трудности.

«Лично я считаю, что идея заслуживает проработки, ведь клубы, которые не принимают участия в еврокубках, проводят 31 игру за сезон, это катастрофически мало. Посмотрите на другие чемпионаты — в Англии команды без проблем играют по 40 с лишним матчей в году, и всем это идёт только в плюс. Впрочем, расширение лиги — не единственный наш вариант. Будем думать и о других форматах. Главное — достигнуть задачи по увеличению количества матчей для наших футболистов», — заявил функционер.

Отдельной темой обсуждения стало возможное изменение лимита на легионеров в новом сезоне РПЛ, который стартует уже в середине июля. Вопрос об отказе от текущей схемы «6 + 5» в стартовом составе в пользу «10 + 15» в заявке поднимался 23 мая в ходе работы исполкома лиги, однако из-за разногласий был отложен на более поздний срок. Впрочем, по словам Дюкова, РФС, учитывая интересы клубов, готов вернуться к реформе раньше.

«Мы понимаем, что клубам нужна ясность по лимиту уже сейчас, но перенос вопроса был инициативой клубов. В данный момент продолжаем консультации, есть динамика, позиции клубов начинают сближаться, думаю, примем решение раньше. Когда? Проведём ещё один исполком в течение недели-двух и, возможно, поставим точку. Понимаем, что это нужно сделать как можно быстрее, чтобы дать клубам возможность начать активно работать на трансферном рынке», — пояснил журналистам президент РФС.

«Пользы от пива будет больше, чем вреда»

Затронув вопросы проблематики существования профессиональных футбольных клубов, глава РФС перешёл на темы, касающиеся посещаемости стадионов. Александр Дюков подчеркнул, что приоритетной задачей ведомства является не только поддержание интереса к футболу, но и создание комфортной среды для активных фанатов.

По признанию Дюкова, в футбольном ведомстве с нетерпением ожидают одобрения законопроекта о продаже пива на стадионах. Президент РФС уверен, что слабоалкогольные напитки на российских футбольных аренах принесут союзу и лиге ощутимые дивиденды.

«Никакой проблемы в продаже и рекламе пива на стадионах мы не видим. Напротив, пользы будет больше, чем вреда. Это большой финансовый поток и для РФС, и для клубов. Мы много говорим о том, что после ЧМ у нас остались красивые стадионы. Но необходимо, чтобы они не просто стояли на месте, а стали центром притяжения людей. Посмотрите на Европу — там продажа пива не ведёт к росту его потребления в одном конкретном городе. Болельщики просто приезжают на матчи пораньше и за кружкой пива на стадионе ожидают игру любимой команды», — пояснил журналистам президент РФС.

Не осталась без внимания и тема внедрения в российский футбол системы FAN ID. Александр Дюков призвал болельщиков не рассматривать данное нововведение с негативной стороны и заверил, что союз будет лоббировать интересы активных поклонников футбола.

«Будем добиваться того, чтобы система была внедрена с минимальной нагрузкой для болельщиков. Крайне важно, чтобы им не приходилось ездить в какие-то центры, терять время, испытывать какие-либо неудобства. В век высоких технологий подобные манипуляции уже возможно делать дистанционно. Кроме того, необходимо выработать ряд компенсационных опций, чтобы болельщики не просто оформляли идентификатор, но и получали за это приятные бонусы, скидки и другие преференции», — объяснил журналистам Дюков.

При этом глава РФС отметил, что публичное недовольство активных фанатов по поводу начала работы системы идентификации основано лишь на неполной информированности по данному вопросу.

«Для того, чтобы выступать против чего-то или за что-то, нужно чётко понимать суть вопроса. Пока этого нет. Поймите, отношение людей к нововведению будет полностью зависеть от организации выдачи паспортов. Если это будет сопряжено с неудобствами, то и я буду против», — резюмировал президент РФС.