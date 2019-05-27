Поражение «Барселоны» в финале, второй трофей «Баварии» и бронза «Аталанты»: события выходных в европейском футболе

«Барселона» проиграла «Валенсии» в финале Кубка Испании, благодаря чему Денис Черышев стал обладателем ещё одного командного трофея. «Бавария» разгромила «Лейпциг» в решающем матче Кубка Германии и завершила сезон победным дублем. «Аталанта» впервые в своей истории заняла третье место в чемпионате Италии и сможет дебютировать в Лиге чемпионов. «Монако» Александра Головина сохранило прописку в элитном дивизионе чемпионата Франции. RT рассказывает о главных событиях выходных в европейском футболе.

Поражение «Барселоны» и титул Черышева

Несмотря на победу в чемпионате Испании, для «Барселоны» нынешний сезон можно признать неудачным. Помимо того что каталонцы невероятным образом проиграли «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов, они ещё остались без трофея, с которым не расставались несколько лет. Впервые за пять лет «Барселоне» не удалось завоевать Кубок Испании.

В финальном матче, прошедшем 25 мая в Севилье, 30-кратным победителям турнира противостояла «Валенсия», которая завершила сезон на четвёртом месте в Примере. В этом году клуб отмечает своё столетие, и болельщики получили к юбилею прекрасный подарок. Игроки «Валенсии» с первых минут финала накинулись на ворота «Барселоны», в которых отсутствовал Марк-Андре тер Штеген. Их старания привели к двум голам Кевина Гамейро и Родриго.

Во втором тайме привыкшая к победам в Кубке Испании «Барселона» взяла игру в свои руки. Но без травмированного Луиса Суареса отыгрываться оказалось непросто. Лионель Месси, игравший в своём девятом финальном матче, с каждой минутой был всё ближе к голу и всё-таки поразил ворота соперника, добив мяч после розыгрыша углового. Но команда аргентинца не поддержала, и «Барселона» осталась без победного дубля по итогам сезона.

Вместе с «Валенсией» победу отпраздновал Денис Черышев. Этот трофей стал для него четвёртым в Испании — ранее он выигрывал Лигу чемпионов в составе «Реала», Лигу Европы с «Севильей» и Сегунду со второй командой мадридцев. Интересно, что автоматическим обладателем Кубка Испании становился и защитник «Барселоны» Джейсон Мурильо, так как первую половину сезона он провёл в составе «Валенсии».

Дубль «Баварии» и разгром «Лейпцига»

Другому юбиляру, который рассчитывал завершить сезон с трофеем, так не повезло. Отмечающий десятилетие «Лейпциг» уже играет в еврокубках и наводит ужас на соперников в Бундеслиге, но пока ничего серьёзнее четвёртого дивизиона чемпионата Германии не выигрывал. У команды был хороший шанс завоевать Кубок Германии, однако не тогда, когда на него также претендует «Бавария».

Мюнхенцы подошли к финальному матчу в Берлине со всей серьёзностью и даже выпустили вратаря Мануэля Нойера, не игравшего с апреля из-за хронических травм. Уверенной игрой на последнем рубеже он заразил партнёров, и на 29-й минуте Роберт Левандовски головой забил 190-й мяч в составе «Баварии». После перерыва Кингсли Коман, исправляясь за упущенный стопроцентный момент в первом тайме, удвоил счёт. Спустя несколько минут Левандовски оформил дубль, реализовав выход один на один с вратарём «Лейпцига».

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач выиграл второй Кубок Германии подряд — год назад он завоевал трофей с «Айнтрахтом», причём в финале хорватский специалист обыграл свою будущую команду. Для «Баварии» же этот титул стал 19-м в истории. Ближайший преследователь «Вердер» выигрывал трофей лишь шесть раз.

Бронзовое достижение «Аталанты»

Италия последней среди стран большой футбольной пятёрки завершила свой национальный чемпионат. В заключительном 38-м туре были определены все участники еврокубков от Серии A. Здесь не обошлось без нескольких сюрпризов, имеющих по-настоящему историческую значимость.

Бергамской «Аталанте» удалось отстоять своё третье место и впервые финишировать на столь высокой позиции в чемпионате Италии. Прежним лучшим результатом команды была четвёртая строчка в 2017 году. В те времена «Аталанте» не слишком повезло — Италия имела всего три путёвки в Лигу чемпионов, и бергамцам пришлось отправиться в Лигу Европы. Теперь же бронзовые призёры Серии A дебютируют в главном европейском турнире, причём сразу на групповом этапе.

Сохранить третье место «Аталанте» удалось благодаря победе над «Сассуоло» со счётом 3:1. Если бы не голы Алехандро Гомеса и бывшего спартаковца Марио Пашалича, бергамцы упали бы на пятое место, так как все их конкуренты тоже выиграли свои матчи последнего тура. Речь в первую очередь идёт о миланских командах — «Интер» набрал три очка в споре с «Эмполи», а «Милан» с трудом переиграл СПАЛ. Они в итоге заняли четвёртое и пятое места, которые дают путёвки в разные еврокубки.

Успеха в последнем туре добилась и «Рома», но столичной команде этого оказалось недостаточно, чтобы подняться выше шестого места. Победа над «Пармой» лишь позволила римлянам не остаться совсем без участия в еврокубках. Они выступят во втором квалификационном раунде Лиги Европы, в котором станут обладателями самого высокого коэффициента УЕФА среди всех участников.

Российские баталии за Европу

Главный российский бомбардир Николай Комличенко продолжает нести на себе свой клуб «Млада Болеслав» в Лигу Европы. В Чехии путёвка во второй квалификационный раунд этого турнира разыгрывается довольно запутанным образом через серии стыковых матчей на выбывание. «Млада Болеслав» вышла в полуфинал этого турнира и проиграла первый матч «Фаставу» со счётом 1:3. Однако ответная встреча осталась за командой российского нападающего — ей удалось, как по заказу, разгромить своего соперника.

Комличенко принял непосредственное участие в этой победе. В начале второго тайма он реализовал пенальти и открыл счёт. Одноклубники успели ещё забить по одному мячу, и таким образом «Млада Болеслав» осталась в борьбе за Лигу Европы. Теперь клуб потенциального игрока сборной России ждёт финальная серия против «Слована» из Либереца или «Баника» из Остравы. При этом сам Комличенко вряд ли потом поможет своему клубу в еврокубках — его всё активнее зовут в другие чемпионаты. По последним данным, нападающего могут приобрести немецкие «Фортуна» и «Аугсбург».

Povedená odveta v bitvě o Evropu

FK Mladá Boleslav – FC Fastav Zlín 3:0 (0:0)

➡️ https://t.co/Wq5tVfMLQbpic.twitter.com/ftRydd8FZ3 — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) 24 мая 2019 г.

В самом разгаре борьба за Лигу Европы и в Нидерландах. Там одну из путёвок разыгрывают команды двух бывших главных тренеров сборной России — «Витесс» Леонида Слуцкого и «Утрехт» Дика Адвоката. Первый матч между ними победителя не выявил.

«Утрехт» открыл счёт на 18-й минуте и привычно закрылся в обороне. Подопечным российского специалиста удалось быстро отыграться благодаря попаданию в Тима Матавжа при розыгрыше углового, от которого мяч залетел в ворота хозяев поля. «Витессу» было очень сложно повторно вскрыть оборону противника, и матч закончился ничьей, которая для команды Слуцкого будет довольно выгодной перед ответной игрой на своей территории.

Последний матч Головина в сезоне

24 мая во Франции состоялся заключительный тур чемпионата страны. Практически все вопросы в этом турнире уже были решены, кроме двух — какая команда присоединится к «Генгаму» и покинет Лигу 1 напрямую, а какая будет играть в стыковых матчах за право сохранить прописку. Второй вопрос напрямую касался «Монако» Александра Головина — теоретически клуб ещё мог продлить себе сезон двумя играми с «Лансом».

Упасть с 16-го места на 18-е «Монако» мог в том случае, если бы крупно проиграл «Ницце», а «Амьен» и «Кан» набрали бы очки, причём последнему нужно было разгромить в своём матче «Бордо». К счастью, последний пункт этого невероятного сценария не был выполнен, и монегаски могли не переживать за своё поражение в последнем туре.

«Монако» пропустил два мяча от «Ниццы» — один от собственного защитника Бенуа Бадьяшиля, а другой с пенальти от Микаэля Ле Бианя. Головин отыграл все 90 минут и был одним из главных действующих лиц. Российский игрок регулярно подключался к атакам и, хотя не смог их реализовать, дважды заставил соперников заработать жёлтые карточки. Правда, и сам Головин получил седьмое предупреждение за сезон. «Монако» финишировал в чемпионате Франции на 17-м месте и в следующем сезоне будет стараться вернуть утраченные позиции.

Невероятная победа «Спортинга» в Кубке Португалии

В Португалии сезон завершился классическим противостоянием «Спортинга» и «Порту» в финале Кубка страны. Матч получился невероятно богатым на события и неожиданные повороты.

В концовке первого тайма «Порту» на правах вице-чемпиона Португалии открыл счёт, но ещё до перерыва своего лидерства лишился — чемпион Европы 2016 года Данилу Перейра срезал мяч в свои ворота. После перерыва счёт не менялся на протяжении всего тайма, и игра перешла в дополнительное время. Теперь настала очередь «Спортинга» лидировать благодаря голу Баса Доста. Но «Порту» своего последнего слова ещё не сказал. В компенсированное время второго овертайма защитник Аугусто Фелипе успел восстановить равновесие.

Судьбу трофея пришлось решать в серии пенальти. Если бы Икер Касильяс не перенёс недавно инфаркт и был бы в строю, то у «Порту» были бы неплохие шансы на успех, благодаря опыту испанского вратаря. Но Касильяс наблюдал за тем, как решается судьба его команды, со стороны и повлиять на это никак не мог. «Спортинг», во многом благодаря промаху Пепе, одержал победу и обошёл «Порту» по общему количеству завоёванных Кубков Португалии. Всего в коллекции лиссабонцев собрано уже 17 таких трофеев.