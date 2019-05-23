Проблемы логистики и недостаток времени: почему ФИФА отказалась от расширения числа участников на ЧМ в Катаре

Отказ от перехода на новый формат проведения ЧМ в 2022 году связан с ограничениями по времени, которое можно уделить подготовке инфраструктуры и вопросам логистики. Об этом сообщили в ФИФА перед оглашением окончательного регламента мундиаля в Катаре. Решение международной федерации было положительно встречено футбольным сообществом. При этом часть экспертов выступают против увеличения количества участников и на следующих чемпионатах мира.

Международная федерация футбола отказалась от идеи расширения количества участников на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Об окончательном решение в ФИФА сообщили за несколько дней до запланированной даты оглашения окончательного регламента мундиаля. Ранее, организация намеревалась принять постановление на конгрессе, который состоится 5 июня, однако, проанализировав все факторы, пришла к выводу, что до вышеназванного дня Катар не сможет внести в план подготовки необходимых и существенных корректив.

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Таким образом, следующий мундиаль пройдёт по регламенту мирового первенства-2018 в России — в нём примут участие 32 команды, а не 48, как планировалось ранее.

Главной причиной отказа от нововведений стали вопросы по срокам подготовки стадионов и инфраструктуры страны-хозяйки.

«После тщательного и всестороннего процесса консультаций с участием всех заинтересованных сторон был сделан вывод о том, что в нынешних условиях такой формат не может быть принят на данном этапе», — говорится в пресс-релизе ФИФА.

В сообщении указывается, что для попытки введения нового формата организация рассматривала возможность снизить к стране-хозяйке основные критерии ключевых требований, однако даже эта мера не помогла бы уложиться в необходимые сроки.

«После совместного анализа мы поняли, что для продвинутой стадии подготовки и необходимости подробной оценки потенциального материально-технического воздействия, принимающей стране потребуется больше времени, таким образом, решение не может быть принято до истечения срока. Работа в этом направлении не будет продолжена», — пояснили в ФИФА.

Оставляя количество числа стран-участниц без изменения, международная федерация отказывается и от идеи проведения части матчей чемпионата мира за пределами Катара.

Ранее президент ФИФА Джани Инфантино заявлял, что в случае принятия нового регламента и увеличения количества участников организаторам турнира понадобится помощь соседей. В частности, 48 командам предстояло бы провести 80 матчей. Для этого Оргкомитету ЧМ-2022 пришлось бы задействовать ещё несколько стадионов. Главными кандидатами на проведение выездных игр ЧМ были Кувейт и Оман. Однако позже представители Омана заявили, что не заинтересованы в проведении матчей мундиаля на территории страны.

При этом представители Катара уверены, предстоящий ЧМ станет одним из лучших в истории.

«Катар всегда был открыт идее по расширению чемпионата мира. Когда нашли реализуемую модель с 48 командами, все стороны пришли к выводу, что это пойдёт на пользу, как футболу, так и стране-организатору. Несмотря на то, что подготовка к турниру находится на продвинутой стадии, необходима подробная оценка возможных логистических вопросов, на это понадобится больше времени», — цитирует ТАСС пресс-службу турнира.

В то же время в России заявление о сохранении формата с 32 командами приняли положительно. Об этом в интервью RT заявил член совета ФИФА и бывший генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Взвешенный и правильный итог. Увеличение участников было полностью завязано на логистических вопросах, связанных с участием соседних стран. По всей видимости, необходимой конфигурации не нашлось. В целом расширение команд — это комплексное решение, влекущее за собой массу сдвигов в организационном процессе. Нам это хорошо известно. Это не только большее количество участников, но и увеличение мест размещения, огромное количество болельщиков. Это настоящий вызов, принять который без помощи соседей невозможно», — объяснил функционер.

«48 команд — это глупость»

Об идее расширения количества участников президент ФИФА Джанни Инфантино впервые заговорил в 2016 году. Он высказывался за реформу, полагая, что она положительно скажется на развитии и популяризации игры, но при этом не отразится на привлекательности турнира.

«Принимая такое решение, мы поменяем футбол и дадим возможность ещё восьми странам принять участие в чемпионате мира. Таким образом, и другие смогут мечтать об участии в главном турнире планеты. Это заставит их серьёзнее выступать в отборочных турнирах. Таким образом, мы простимулируем развитие футбола и повысим его популярность», — пояснял чиновник.

Однако у Инфантино нашлись и противники. Так, его предшественник Йозеф Блаттер негативно воспринял идею о 48 участниках ЧМ. В интервью RT он отмечал, что нововведение может негативно сказаться на качестве игры из-за увеличения участников с низким рейтингом ФИФА.

«В подгруппах с тремя командами лишь один матч будет привлекать внимание зрителей. Мы попытались ввести подобную систему в 1982 году на чемпионате мира в Испании, и это не сработало», — пояснил экс-глава ФИФА.

Против увеличения команд на ЧМ высказался и почётный президент РФС Вячеслав Колосков. Функционер поддержал позицию Блаттера относительно снижения уровня качества игры и назвал решение об отмене расширения в 2022 году верным.

«48 команд — это глупость в принципиальном плане, так как сразу упадёт зрелищность, интерес и соревновательность. Я уже не говорю о том, что ни одна страна не готова провести чемпионат с таким количеством команд. Не понимаю, кому в голову пришла эта бредовая мысль — за три с половиной года до чемпионата мира ставить страну-организатора в дичайшие условия. Поэтому считаю решение ФИФА абсолютно правильным», — цитирует Колоскова ТАСС.

При этом в целом от идеи увеличения квот на мировом первенстве в ФИФА отказываться не намерены. Новый формат, вероятно, будет опробован на ЧМ-2026 в Мексике, США и Канаде.

Катар станет первой страной на Ближнем Востоке, которая примет чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдёт в зимний период — с 21 ноября по 18 декабря. Матчи примут семь городов: Доха, Лусаиль, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.