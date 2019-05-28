РФС применит санкции к тем, кто влиял на результат матча «Чайка» — «Черноморец»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как продвигается расследование о договорном характере матча ПФЛ «Чайка» — «Черноморец».

«Нами была получена информация, что на результат матча оказано влияние. На этой неделе — в конце этой недели или в начале следующей — завершим внутреннюю проверку и, с большой долей вероятности, уже можем сказать, что будут применены санкции к ряду лиц, которые произвели противоправные действия», — заявил Дюков журналистам на конференции РФС.

Ранее Дюков высказался по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги до 18 команд.