Дюков — о расширении РПЛ: идея заслуживает проработки

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
Дюков — о расширении РПЛ: идея заслуживает проработки
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Безусловно, та ситуация, в которой оказался «Анжи», неправильная, не хотелось бы, чтобы это повторилось. Учтём и изменим порядок лицензирования. Что касается расширения, то лично я считаю, что идея заслуживает проработки, ведь клубы, которые не участвуют в еврокубках, проводят 30—31 игру за сезон. Этого мало. Так что этот формат является адекватным решением вопроса, но не единственным», — заявил Дюков журналистам на конференции РФС.

По словам главы РФС, возможно, будут разработаны другие форматы проведения турнира, но во главу угла при этом всё равно будут ставить увеличение соревновательной практики российских футболистов.

Ранее сообщалось, что РФС готов оказать поддержку терпящему бедствие «Анжи».

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