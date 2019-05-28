РФС готов оказать поддержку терпящему бедствие «Анжи»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с футбольным клубом «Анжи».
РФС готов оказать поддержку терпящему бедствие «Анжи»
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«Я знаю, что руководство клуба хочет сохранить его. Это правильно, ведь «Анжи» — это важный субъект нашего футбола. У него есть свои болельщики, а наличие профессионального клуба важно для Дагестана. Футбол там развивается активно, воспитанникам местных школ нужно где-то продолжать карьеру. Со своей стороны готовы оказать поддержку», — сообщил Дюков журналистам на конференции РФС.

Ранее форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что слухи об интересе со стороны «Барселоны» имеют мало общего с реальностью.

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