РФС утвердил бюджет на 2019 год

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На конференции Российского футбольного союза был утверждён бюджет организации на 2019 год.
РФС утвердил бюджет на 2019 год
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Планируемые доходы РФС составили 4,373 млрд рублей, а расходы — 4,482 млрд. При этом 44% расходов придутся на национальные сборные, 15% — на программы развития, 8% — на спортивные мероприятия, ещё 8% — на судейство и инспектирование, а оставшиеся 25% — на прочие затраты.

Также генеральный директор РФС Александр Алаев выразил готовность сделать всё возможное, чтобы финансовые отчёты подтвердили амбиции организации.

Ранее сообщалось, что «Амкар» исключён из списка членов РФС.

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