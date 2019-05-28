РФС утвердил бюджет на 2019 год

На конференции Российского футбольного союза был утверждён бюджет организации на 2019 год.

Планируемые доходы РФС составили 4,373 млрд рублей, а расходы — 4,482 млрд. При этом 44% расходов придутся на национальные сборные, 15% — на программы развития, 8% — на спортивные мероприятия, ещё 8% — на судейство и инспектирование, а оставшиеся 25% — на прочие затраты.

Также генеральный директор РФС Александр Алаев выразил готовность сделать всё возможное, чтобы финансовые отчёты подтвердили амбиции организации.

Ранее сообщалось, что «Амкар» исключён из списка членов РФС.