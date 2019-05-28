Футболист «Краснодара» Перейра назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра назвал тройку российских футболистов, которые, по его мнению, смогли бы успешно играть в Европе.
Футболист «Краснодара» Перейра назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ
  • РИА Новости

«Дзюба — лучший игрок РПЛ, лучший ассистент чемпионата, забил немало важных голов, нам — дважды. Три русских футболиста, которые заиграли бы в Европе, — это Дзюба, Антон Миранчук и Газинский. Юрия вдохновил успешный чемпионат мира. Каждый матч за сборную даёт ему уверенности», — заявил Перейра в интервью Sport24.

В прошлом сезоне Артём Дзюба стал чемпионом России в составе «Зенита», забив 8 голов и отдав 10 результативных передач.

Ранее Чалов прокомментировал слухи об интересе «Барселоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить