Футболист «Краснодара» Перейра назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра назвал тройку российских футболистов, которые, по его мнению, смогли бы успешно играть в Европе.

«Дзюба — лучший игрок РПЛ, лучший ассистент чемпионата, забил немало важных голов, нам — дважды. Три русских футболиста, которые заиграли бы в Европе, — это Дзюба, Антон Миранчук и Газинский. Юрия вдохновил успешный чемпионат мира. Каждый матч за сборную даёт ему уверенности», — заявил Перейра в интервью Sport24.

В прошлом сезоне Артём Дзюба стал чемпионом России в составе «Зенита», забив 8 голов и отдав 10 результативных передач.

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