РФС выступает за то, чтобы разрешить продажу пива на стадионах РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением по вопросу запрета продажи лёгких алкогольных напитков на стадионах во время проведения футбольных матчей.
РФС выступает за то, чтобы разрешить продажу пива на стадионах РПЛ
  • © pixabay.com

«Решение за законодателями. Что касается моей позиции и позиции РФС, то никакой проблемы в продаже и рекламе на стадионах мы не видим. Напротив, пользы будет больше, чем вреда. Это большой финансовый поток и для РФС, и для клубов. Соответствующие группы работают над получением разрешения. Давайте следить за развитием событий на стадионах», — заявил Дюков журналистам на конференции РФС.

Глава РФС добавил, что после чемпионата мира в стране остались отличные стадионы и все заинтересованы в том, чтобы они притягивали болельщиков.

«Посмотрите на Европу. Там продажа пива не ведёт к росту употребления в одном конкретном городе. Болельщики будут приезжать на стадионы раньше и уезжать с них позже. Чемпионат мира показал, что это возможно, ведь не было никаких нарушений», — объяснил Дюков.

Функционер также отметил, что сам пиво не употребляет.

Ранее Дюков объяснил, почему исполком организации откладывает принятие нового лимита на легионеров.

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