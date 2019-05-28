Дюков рассказал, когда будет принят новый лимит на легионеров в РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему откладывается принятие нового лимита на легионеров исполкомом организации.
Дюков рассказал, когда будет принят новый лимит на легионеров в РПЛ
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Да, мы понимаем, что клубам нужна ясность по лимиту уже сейчас, но перенос вопроса был инициативой клуба. В данный момент продолжаем консультации, есть динамика, позиции клубов начинают сближаться, думаю, примем решение раньше запланированного. Проведём ещё один исполком в течение недели-двух и примем окончательное решение, чтобы клубы могли начать активно работать на трансферном рынке», — заявил Дюков журналистам на конференции РФС.

Ранее Дюков сообщил, как продвигается расследование о договорном характере матча ПФЛ «Чайка» — «Черноморец».

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