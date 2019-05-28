Дюков рассказал, когда будет принят новый лимит на легионеров в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему откладывается принятие нового лимита на легионеров исполкомом организации.

«Да, мы понимаем, что клубам нужна ясность по лимиту уже сейчас, но перенос вопроса был инициативой клуба. В данный момент продолжаем консультации, есть динамика, позиции клубов начинают сближаться, думаю, примем решение раньше запланированного. Проведём ещё один исполком в течение недели-двух и примем окончательное решение, чтобы клубы могли начать активно работать на трансферном рынке», — заявил Дюков журналистам на конференции РФС.

Ранее Дюков сообщил, как продвигается расследование о договорном характере матча ПФЛ «Чайка» — «Черноморец».