Защитник-бомбардир, бразильский талант и лидер «Оренбурга»: какие футболисты могут перейти в топ-клубы РПЛ
- Игрок ФК «Рубин» Егор Сорокин
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Максим Беляев («Арсенал» / 28 матчей в текущем сезоне РПЛ, 1 гол)
Беляев подавал серьёзные надежды ещё будучи футболистом «Локомотива», однако в определённый момент не оправдал выданных авансов и даже оказался в ФНЛ. Впрочем, он сделал один шаг назад ради двух вперёд. Вместе с «Арсеналом» Максим вернулся в Премьер-лигу и второй сезон подряд штурмовал еврокубковую зону.
В этом сезоне туляки были особенно хороши, а Беляев вместе с Гией Григалавой составлял надёжный дуэт в центре обороны команды. Если осенью под руководством Олега Кононова «канониры» пропускали достаточно много, то после прихода на тренерский мостик Игоря Черевченко практически не позволяли соперникам поражать свои ворота.
А игру Беляева уже отметил Станислав Черчесов, который вызвал мощного защитника на матчи отборочного этапа Евро-2020.
- Игрок сборной России Максим Беляев
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Зелимхан Бакаев («Арсенал» / 25, 8 + 0)
Бакаев — ещё один кандидат из «Арсенала» на повышение. Нынешний сезон стал для Зелимхана фактически первым полноценным на уровне Премьер-лиги, и футболист сходу проявил себя. Способный сыграть на обоих флангах полузащитник запомнился соперникам своей техникой и скоростью.
Забивает Бакаев тоже немало. В активе 22-летнего игрока значатся восемь мячей. Никто в команде не забивал во внутреннем чемпионате больше него, даже арендованный форвард Лука Джорджевич.
Вероятно, в следующем сезоне Зелимхан будет радовать своей игрой болельщиков «Спартака», где работает прекрасно знакомый ему Кононов. Остаётся надеяться, что полузащитник после возвращения в родной клуб будет прогрессировать и заставит фанатов забыть об уходе Квинси Промеса.
Алексей Сутормин («Оренбург» / 29, 8 + 1)
Универсальный полузащитник, способный сыграть на обоих флангах, а также под нападающим, стал одним из главных открытий сезона. Дебютировав в РПЛ в 24 года, Сутормин сделал всё, чтобы в ней закрепиться.
В текущем сезоне Алексей стал лидером приятно удивлявшего болельщиков «Оренбурга» и вёл игру команды. Причём начинал сезон полузащитник на правом краю, но затем стал играть под нападающим и тут же принялся забивать. На счету уроженца Санкт-Петербурга значатся восемь мячей и одна результативная передача.
Неудивительно, что в городе на Неве Суторминым заинтересовались. По информации СМИ, Алексея собирается приобрести «Зенит». Причём это не обыденные слухи, ведь Сергей Семак не скрывает, что ему нравится игра полузащитника.
- Игрок ФК «Оренбург» Алексей Сутормин
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Милад Мохаммади («Ахмат» / 28, 1 + 0)
Иранец защищает цвета «Ахмата» три года и за это время добился колоссального прогресса. По сути, Милад является типичным современным крайним защитником. Он невероятно работоспособен, может 90 минут бороздить бровку от своей штрафной до чужой и при этом обладает приличной техникой и подачей.
Умения Мохаммади ценятся и на родине — защитник является основным футболистом сборной Ирана и вместе с ней принял участие в чемпионате мира.
В январе появлялась информация об интересе к Миладу со стороны «Ньюкасла». Летом у иранца заканчивается контракт с «Ахматом» и не исключено, что он решит остаться в РПЛ, но пойдёт на повышение. Вполне может заинтересоваться игроком и тот же «Зенит», у которого слева вынужден действовать возрастной Юрий Жирков.
Раванелли («Ахмат» / 17, 4 + 7)
Летом 2017-го «Ахмат» на перспективу приобрёл сразу несколько молодых бразильцев, среди которых был и совсем юный Раванелли. Первый сезон ушёл у уроженца Кампинаса на адаптацию, второй он начинал в запасе, но затем превратился в настоящего любимца болельщиков и креативный мозг команды.
Чаще всего бразилец играет на позиции «десятки», но иногда выходит и на правом фланге, что позволяет ему смещаться в центр и бить. Раванелли — игрок практически без слабых мест. Он техничен, обладает сильным поставленным ударом и хорошо видит партнёров. Единственное, в чём ему предстоит прибавить — работа без мяча.
По итогам сезона Раванелли стал лидером команды по системе «гол + пас». В 16 матчах он отдал семь результативных передач и забил четыре мяча. Мало того, бразилец исполнял все стандартные положения и делал это весьма успешно.
К сожалению, дальнейшему прогрессу футболиста может помешать серьёзная травма в концовке сезона. В матче с «Зенитом» он получил разрыв крестообразных связок колена.
- Игрок ФК «Ахмат» Раванелли
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Егор Сорокин («Рубин» / 27, 6 + 0)
В переживающем вынужденное омоложение «Рубине» главным кандидатом на повышение является центральный защитник Егор Сорокин. Поскольку с российскими футболистами на эту позицию команды РПЛ традиционно испытывают проблемы, любой проявивший себя молодой центрбек попадает под прицел топ-клубов.
Не стал исключением и Сорокин. Зимой им, по некоторым сообщениям, интересовался «Зенит», но Егор якобы отказался переезжать в Санкт-Петербург посреди сезона.
Возможно, он совершил правильный поступок, ведь в городе на Неве 23-летний защитник мог бы оказаться в запасе, а в «Рубине» играет постоянно.
Сорокин является высоким и неуступчивым защитником, который великолепно действует на «втором этаже» и грамотно читает игру. Но настоящим откровением для болельщиков стала его результативность. С шестью голами Егор закончил сезон лучшим бомбардиром команды.
Неудивительно, что Сорокин получил вызов в сборную и даже дебютировал в её составе в товарищеском матче с Чехией.
Игорь Коновалов («Рубин» / 27, 1 + 4)
Неплохо заработать «Рубин» может и на продаже Игоря Коновалова, которым зимой также интересовались топ-клубы. Талантливый полузащитник перебрался в Казань из «Кубани» в 2018-м и в текущем сезоне забронировал за собой место в центре поля.
Коновалов не только способен сыграть на позиции опорника, но может подняться и выше. Он хорош в разрушении, грамотно читает игру, включается в прессинг. Вдобавок Игорь обладает неплохим пасом, свидетельством чему стали четыре результативные передачи в играх текущего сезона.
Жано Ананидзе («Крылья Советов» / 9, 1 + 2)
26-летнего грузина сложно назвать открытием сезона, ведь он на протяжении десяти лет выступает в РПЛ. Тем не менее Ананидзе ещё явно не сказал своего последнего слова и готов принять новый вызов.
С 2009-го Жано защищает цвета «Спартака», но по-настоящему основным футболистом в команде практически никогда не был. За регулярной практикой грузин уходил в аренду в «Ростов», а этой зимой отправился в «Крылья Советов», чтобы спасти самарцев от вылета.
А уже в июне контракт Жано со «Спартаком» подойдёт к концу, и Ананидзе получит право сменить клуб. В СМИ заявили о том, что хавбек может пополнить стан «Краснодара». Кажется, он способен отлично вписаться в атакующий комбинационный футбол «южан». Разумеется, если игрока не замучают травмы.
Сильвестр Игбун («Уфа» / 27, 9 + 2)
Текущий сезон получается для «Уфы» непростым. Команда сражается за выживание и пережила две смены тренеров. Но на Игбуна все эти проблемы давления не оказывают. Он продолжает делать то, что умеет лучше всего — поражает чужие ворота.
Ранее нигериец никогда не был особенно результативным нападающим, но в этом сезоне отметился девятью мячами в РПЛ и одним — в Лиге Европы. В какой-то момент Сильвестр даже неожиданно для самого себя включился в гонку бомбардиров Премьер-лиги.
С хорошими партнёрами нападающий способен прибавить и забивать по 13-15 мячей за сезон, а потому его переходу в стан лидеров РПЛ или отъезду за границу в ближайшее время удивляться не стоит.
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