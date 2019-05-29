Защитник-бомбардир, бразильский талант и лидер «Оренбурга»: какие футболисты могут перейти в топ-клубы РПЛ

В текущем сезоне Российской премьер-лиги громко заявил о себе целый ряд футболистов, выступающих в составе клубов-середняков или аутсайдеров. Защитник «Рубина» Егор Сорокин забил шесть мячей и несколько раз принёс своей команде важнейшие очки. Бразильский полузащитник Раванелли вёл игру «Ахмата» во второй половине сезона. А хавбек Алексей Сутормин выбился в лидеры «Оренбурга» — одного из главных открытий сезона. RT рассказывает об игроках, которые летом могут перейти в топ-клубы РПЛ.

Максим Беляев («Арсенал» / 28 матчей в текущем сезоне РПЛ, 1 гол)

Беляев подавал серьёзные надежды ещё будучи футболистом «Локомотива», однако в определённый момент не оправдал выданных авансов и даже оказался в ФНЛ. Впрочем, он сделал один шаг назад ради двух вперёд. Вместе с «Арсеналом» Максим вернулся в Премьер-лигу и второй сезон подряд штурмовал еврокубковую зону.

В этом сезоне туляки были особенно хороши, а Беляев вместе с Гией Григалавой составлял надёжный дуэт в центре обороны команды. Если осенью под руководством Олега Кононова «канониры» пропускали достаточно много, то после прихода на тренерский мостик Игоря Черевченко практически не позволяли соперникам поражать свои ворота.

А игру Беляева уже отметил Станислав Черчесов, который вызвал мощного защитника на матчи отборочного этапа Евро-2020.

Игрок сборной России Максим Беляев

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Зелимхан Бакаев («Арсенал» / 25, 8 + 0)

Бакаев — ещё один кандидат из «Арсенала» на повышение. Нынешний сезон стал для Зелимхана фактически первым полноценным на уровне Премьер-лиги, и футболист сходу проявил себя. Способный сыграть на обоих флангах полузащитник запомнился соперникам своей техникой и скоростью.

Забивает Бакаев тоже немало. В активе 22-летнего игрока значатся восемь мячей. Никто в команде не забивал во внутреннем чемпионате больше него, даже арендованный форвард Лука Джорджевич.

Вероятно, в следующем сезоне Зелимхан будет радовать своей игрой болельщиков «Спартака», где работает прекрасно знакомый ему Кононов. Остаётся надеяться, что полузащитник после возвращения в родной клуб будет прогрессировать и заставит фанатов забыть об уходе Квинси Промеса.

Алексей Сутормин («Оренбург» / 29, 8 + 1)

Универсальный полузащитник, способный сыграть на обоих флангах, а также под нападающим, стал одним из главных открытий сезона. Дебютировав в РПЛ в 24 года, Сутормин сделал всё, чтобы в ней закрепиться.

В текущем сезоне Алексей стал лидером приятно удивлявшего болельщиков «Оренбурга» и вёл игру команды. Причём начинал сезон полузащитник на правом краю, но затем стал играть под нападающим и тут же принялся забивать. На счету уроженца Санкт-Петербурга значатся восемь мячей и одна результативная передача.

Неудивительно, что в городе на Неве Суторминым заинтересовались. По информации СМИ, Алексея собирается приобрести «Зенит». Причём это не обыденные слухи, ведь Сергей Семак не скрывает, что ему нравится игра полузащитника.

Игрок ФК «Оренбург» Алексей Сутормин

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Милад Мохаммади («Ахмат» / 28, 1 + 0)

Иранец защищает цвета «Ахмата» три года и за это время добился колоссального прогресса. По сути, Милад является типичным современным крайним защитником. Он невероятно работоспособен, может 90 минут бороздить бровку от своей штрафной до чужой и при этом обладает приличной техникой и подачей.

Умения Мохаммади ценятся и на родине — защитник является основным футболистом сборной Ирана и вместе с ней принял участие в чемпионате мира.

В январе появлялась информация об интересе к Миладу со стороны «Ньюкасла». Летом у иранца заканчивается контракт с «Ахматом» и не исключено, что он решит остаться в РПЛ, но пойдёт на повышение. Вполне может заинтересоваться игроком и тот же «Зенит», у которого слева вынужден действовать возрастной Юрий Жирков.

Раванелли («Ахмат» / 17, 4 + 7)

Летом 2017-го «Ахмат» на перспективу приобрёл сразу несколько молодых бразильцев, среди которых был и совсем юный Раванелли. Первый сезон ушёл у уроженца Кампинаса на адаптацию, второй он начинал в запасе, но затем превратился в настоящего любимца болельщиков и креативный мозг команды.

Чаще всего бразилец играет на позиции «десятки», но иногда выходит и на правом фланге, что позволяет ему смещаться в центр и бить. Раванелли — игрок практически без слабых мест. Он техничен, обладает сильным поставленным ударом и хорошо видит партнёров. Единственное, в чём ему предстоит прибавить — работа без мяча.

По итогам сезона Раванелли стал лидером команды по системе «гол + пас». В 16 матчах он отдал семь результативных передач и забил четыре мяча. Мало того, бразилец исполнял все стандартные положения и делал это весьма успешно.

К сожалению, дальнейшему прогрессу футболиста может помешать серьёзная травма в концовке сезона. В матче с «Зенитом» он получил разрыв крестообразных связок колена.

Игрок ФК «Ахмат» Раванелли

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Егор Сорокин («Рубин» / 27, 6 + 0)

В переживающем вынужденное омоложение «Рубине» главным кандидатом на повышение является центральный защитник Егор Сорокин. Поскольку с российскими футболистами на эту позицию команды РПЛ традиционно испытывают проблемы, любой проявивший себя молодой центрбек попадает под прицел топ-клубов.

Не стал исключением и Сорокин. Зимой им, по некоторым сообщениям, интересовался «Зенит», но Егор якобы отказался переезжать в Санкт-Петербург посреди сезона.

Возможно, он совершил правильный поступок, ведь в городе на Неве 23-летний защитник мог бы оказаться в запасе, а в «Рубине» играет постоянно.

Сорокин является высоким и неуступчивым защитником, который великолепно действует на «втором этаже» и грамотно читает игру. Но настоящим откровением для болельщиков стала его результативность. С шестью голами Егор закончил сезон лучшим бомбардиром команды.

Неудивительно, что Сорокин получил вызов в сборную и даже дебютировал в её составе в товарищеском матче с Чехией.

Игорь Коновалов («Рубин» / 27, 1 + 4)

Неплохо заработать «Рубин» может и на продаже Игоря Коновалова, которым зимой также интересовались топ-клубы. Талантливый полузащитник перебрался в Казань из «Кубани» в 2018-м и в текущем сезоне забронировал за собой место в центре поля.

Коновалов не только способен сыграть на позиции опорника, но может подняться и выше. Он хорош в разрушении, грамотно читает игру, включается в прессинг. Вдобавок Игорь обладает неплохим пасом, свидетельством чему стали четыре результативные передачи в играх текущего сезона.

Жано Ананидзе («Крылья Советов» / 9, 1 + 2)

26-летнего грузина сложно назвать открытием сезона, ведь он на протяжении десяти лет выступает в РПЛ. Тем не менее Ананидзе ещё явно не сказал своего последнего слова и готов принять новый вызов.

С 2009-го Жано защищает цвета «Спартака», но по-настоящему основным футболистом в команде практически никогда не был. За регулярной практикой грузин уходил в аренду в «Ростов», а этой зимой отправился в «Крылья Советов», чтобы спасти самарцев от вылета.

А уже в июне контракт Жано со «Спартаком» подойдёт к концу, и Ананидзе получит право сменить клуб. В СМИ заявили о том, что хавбек может пополнить стан «Краснодара». Кажется, он способен отлично вписаться в атакующий комбинационный футбол «южан». Разумеется, если игрока не замучают травмы.

Сильвестр Игбун («Уфа» / 27, 9 + 2)

Текущий сезон получается для «Уфы» непростым. Команда сражается за выживание и пережила две смены тренеров. Но на Игбуна все эти проблемы давления не оказывают. Он продолжает делать то, что умеет лучше всего — поражает чужие ворота.

Ранее нигериец никогда не был особенно результативным нападающим, но в этом сезоне отметился девятью мячами в РПЛ и одним — в Лиге Европы. В какой-то момент Сильвестр даже неожиданно для самого себя включился в гонку бомбардиров Премьер-лиги.

С хорошими партнёрами нападающий способен прибавить и забивать по 13-15 мячей за сезон, а потому его переходу в стан лидеров РПЛ или отъезду за границу в ближайшее время удивляться не стоит.