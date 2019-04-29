«Быстрый гол спутал все карты»: о чём говорили игроки и тренеры после матча «Краснодар» — ЦСКА

ЦСКА, несмотря на поражение в матче с «Краснодаром, продемонстрировал достойный футбол. Об заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. Он также отметил, что неудачи и ошибки помогают команде набираться опыта. Тренер «южан» Мурад Мусаев подчеркнул, что его подопечным удалось удачно начать игру и сдержать соперника после забитого мяча. Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, в свою очередь, рассказал, какие эмоции испытал от дебютного гола в карьере на взрослом уровне.

«В конце матча начали действовать авантюрно»

Столичные армейцы, уступив на выезде «Краснодару», официально завершили борьбу за чемпионство. По мнению главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко, на итоговый результат матча повлиял быстрый гол в исполнении хозяев поля. Однако в целом он остался доволен игрой своих подопечных.

«Быстрый пропущенный гол всегда путает карты. Это главное, что сегодня сказалось на результате. К сожалению, нам не удалось усилить игру заменами. Но если отвлечься от счёта, то мы довольны тем, что происходило на поле. ЦСКА контролировал ход встречи», — сказал специалист после матча.

Более того, Гончаренко выразил уверенность в том, что допущенные ошибки могут положительно повлиять на его молодую команду в будущем.

«В конце матча начали действовать авантюрно, опорные полузащитники приняли много неправильных решений. Сегодня результата нет, но наша игра на поле, — это именно то, что нужно молодой команде для чтобы прибавлять в мастерстве», — заявил наставник армейцев.

Кроме того, белорусский специалист отметил, что хозяева действовали в непривычном для себя стиле, что стало следствием уверенных действий его подопечных.

«Краснодар» сыграл в несвойственной для себя манере? Я более чем уверен, что они так не хотели. Это мы заставили их так сыграть», — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Он признал неправильно проведённую рокировку в составе, которая не позволила его коллективу побороться за победу во встрече.

«Замены не сыграли должным образом, может быть, за исключением выхода Абеля Эрнандеса. Дивеева был вынужден покинуть поле, как и, в какой-то мере, Щенников. Но в целом это решение было связано с желанием усилить игру как в атаке, так и в обороне», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Анализируя игру соперника, он заострил внимание на голкипере «Краснодара» Матвея Сафонова и призвал журналистов не спешить сравнивать 20-летнего вратаря с Игорем Акинфеевым.

«Давайте дождёмся, когда молодой вратарь окрепнет, прежде чем петь ему дифирамбы. Ему необходимо провести много матчей», — цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.

Продолжая мысль своего тренера, защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон отметил, что на ход встречи в большей степени повлиял быстрый гол хозяев поля.

«Причина сегодняшнего поражения в том, что у «Краснодара» хорошая команда, и мы подарили им первый гол. Сегодня нам просто не повезло, несмотря на то, что было много возможностей забить, но соперник был удачлив в защите и выбивании мяча буквально с линии. По сути, у них были такие же шансы, как и у нас, но им больше повезло», — цитирует исландского легионера «Чемпионат».

Магнуссон также прокомментировал эпизод, когда его соотечественник Йон Гудни Фьолусон нанёс травму Марио Фернандесу. Однако главный арбитр встречи Сергей Иванов не назначил в пользу красно-синих 11-метровый удар.

«Был ли пенальти на Марио Фернандесе? Я смотрел этот эпизод и видел, что рука защитника попала в его голову, но не могу сказать, было ли это нарушением. Возможно, нам стоило применить VAR», — предположил армеец.

О спорном пенальти в ворота «Краснодара» рассуждал и полузащитник ЦСКА Яка Бийол. Он подчеркнул, что в данном вопросе полностью доверяет пострадавшему Фернандесу.

«Что касается пенальти, то я не видел момента, но, если Марио говорит, что 11-метровой был, так оно и есть, потому что Фернандес честный. Я верю ему. Но если честно, то я не думаю, что это как-то повлияло на исход встречи», — рассказал хавбек.

Бийол также заявил, что команде необходимо как можно быстрее забыть о неудаче и достичь максимального результата в оставшихся матчах чемпионата.

«В чём причина такого результата? Причины нет. У нас были шансы, у них — тоже, но мы не смогли забить. Результат таков, но нам нужно обратить внимание на следующие игры и постараться преодолеть трудности в них», — резюмировал Бийол.

«Нам надо начинать так каждую игру»

В свою очередь, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался полностью удовлетворён результатом встречи, которая вывела его команду на третье место РПЛ. Он подчеркнул, что несмотря на трудности с составом, которые возникли в последнее время, его подопечные выглядели достойно на всех линиях поля.

«Мы сами переживаем, работаем и не ищем оправданий. Отдаём все силы на тренировках и в играх. Это был важный матч с сильным соперником. Сразу реализовали гол, дальше больше времени проводили на быстрых атаках. Отлично оборонялись, закрыли зоны, откуда ЦСКА наиболее опасно нас атаковал. С каждый минутой, открытого пространства было больше, и мы могли забить и третий мяч», — рассказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

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По его словам, удачное начало придало его подопечным уверенности. Несмотря на то, что после гола в свои ворота красно-синие бросили все силы на атаку, «Краснодару» удалось взять мяч под свой контроль.

«Хорошо стартовали, нам надо начинать так каждую игру. В противном случае больше срабатывает психология, чем неудачная разминка или какие-то иные факторы», — пояснил Мусаев.

При этом Мусаев заявил, что всю критику в адрес своей команды воспринимает спокойно и считает обоснованной.

«Да, у нас был тяжёлый период, это связанно и с составом, и с рядом других моментов, которые хотелось бы оставить внутри команды. Как следствие стали играть хуже, чем в конце прошлого и начале этого года. И та критика, которая была, она, конечно, была заслуженной. Мы сами переживаем по этому поводу. Работаем и не ищем себе каких-то оправданий», — признался наставник быков.

Отвечая на вопросы про игру форварда своей команды Ивана Игнатьева, который был временно отстранён от выступлений за первую команду, Мусаев отметил, что у футболиста есть все шансы вырасти в большого профессионала.

«Иван может вырасти в очень большого форварда, но для этого ему ещё надо много работать. Сегодня он старался, навязывал борьбу. Но его лучшие качества мы увидим чуть позже», — резюмировал тренер.

После тренера своими эмоциями от победы над ЦСКА поделились и игроки «Краснодара». Полузащитник «быков» Даниил Уткин, забивший в ворота красно-синих свой первый мяч в РПЛ признался, что ему было нелегко выдержать темп игры.

«Конечно эмоции переполняли меня. Я забил, у меня всё получилось! Как забил? Набегал к мячу, последовала череда отскоков, после чего он оказался у меня в ногах. И всё. Но если честно, физически мне очень тяжело. Не привык к такому темпу, который предлагает Премьер-лига. Здесь надо быстро бегать и молниеносно думать», — рассказал 20-летний футболист.

Победу над ЦСКА прокомментировал и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Голкипер остался солидарен с мнением Гончаренко и попросил не сравнивать его с опытным визави из ЦСКА.

«Это тяжело назвать противостоянием. Да и сравнивать нас не стоит, должно пройти время. Когда опыта поднаберусь, тогда уже можно будет что-то говорить. Было ли волнение из-за того, что играл против Игоря? Это был обычный матч. Из-за чего волноваться? Акинфеев или Лунев стоит — какая разница? Я ведь с ним в игре даже не контактировал. При чём тут это? Просто делаю свою работу», — признался молодой голкипер.