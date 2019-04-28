Сейвы Сафонова, первый гол Уткина и слабая реализация армейцев: «Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ и поднялся на третье место турнирной таблицы. Счёт открыл Даниил Уткин, для которого этот мяч стал дебютным за первую команду «южан». Другой воспитанник клуба, вратарь Матвей Сафонов, совершил несколько сейвов. В свою очередь, ЦСКА не реализовал целый ряд опасных моментов.

Две потери «Краснодара» и возвращение армейских защитников

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА отечественные болельщики ждали с особенным интересом, ведь в нём во многом должна была решиться судьба одного из комплектов медалей и путёвки в Лигу чемпионов.

«Южане» в последних трёх матчах РПЛ набрали лишь два очка и опустились на четвёртую строчку, тогда как армейцы после дежурной победы над «Анжи» вернулись на третье место. Но разрыв между командами в турнирной таблице составлял всего один балл.

Подопечным Мурада Мусаева предстояло во второй раз чуть более чем за неделю принять прямого конкурента в борьбе за награды. В прошлую субботу «Краснодар» дома в невероятном матче упустил победу над «Зенитом», а затем не сумел в Грозном обыграть «Ахмат». Таким образом, права на очередную осечку хозяева просто не имели.

При этом во встрече с чеченским коллективом заработали дисквалификации сразу два лидера команды — Юрий Газинский и Александр Мартынович. Последний вовсе получил красную карточку.

В результате Мусаев ожидаемо заменил выбывших из строя футболистов Даниилом Уткиным и Йоном Гудни Фьолуссоном соответственно, причём исландец проводил лишь третий матч в РПЛ в сезоне.

Зато у ЦСКА успели вернуться в строй и Родриго Бекао, и Игорь Дивеев, которые получили различные повреждения в дерби с «Локомотивом». В центре армейской обороны компанию им составил продливший контракт с клубом до 2021 года Виктор Васин.

В остальном оба главных тренера обошлись без сюрпризов и выпустили на поле всех сильнейших.

Ошибка Акинфеева и обилие «горчичников»

Уже на седьмой минуте армейцы допустили результативную ошибку у собственных ворот. Причём со знаком минус отметился опытнейший Игорь Акинфеев.

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Вратарь неудачно вынес мяч от своих ворот прямо на Маурисио Перейру, а уругваец моментально развил атаку хозяев. В результате последовала разрезающая передача на Ивана Игнатьева в штрафную, удар которого успели заблокировать. Однако мяч отскочил к другому воспитаннику «Краснодара» Уткину. Даниил с нескольких метров отправил мяч в створ и записал на свой счёт дебютный гол за первую команду «южан».

Забив быстрый мяч, подопечные Мусаева в несвойственной для себя манере отдали инициативу сопернику и спокойно расположились на своей половине поля, уповая на быстрые контратаки.

ЦСКА был не готов играть первым номером. Не слишком заметен был на левом фланге Арнор Сигурдссон. Практически не проявлял себя в созидании Ильзат Ахметов. Лишь техничный Никола Влашич из раза в раз упорно лез вперёд на дриблинге, но его усилий оказывалось явно недостаточно. Не слишком часто мяч доходил и до Фёдора Чалова.

Как итог армейцы в первом тайме практически не имели моментов для того, чтобы сравнять счёт. Вспоминается разве что опасный стандарт перед самым перерывом, когда молодой Матвей Сафонов неудачно сыграл на выходе, но партнёры в этом эпизоде подстраховали голкипера.

Не было больше моментов и у «Краснодара» — команды нанесли лишь по одному удару в створ друг друга. В целом игра получалась напряжённой и эмоциональной. Только в первые 45 минут судья был вынужден показать пять жёлтых карточек, а Марио Фернандесу разбили голову. Чувствовалось, что в этом матче решается очень многое.

Второй мяч «Краснодара» и невезение ЦСКА

В надежде переломить ход матча Гончаренко после перерыва пошёл на изменение тактической схемы. Вместо центрального защитника Дивеева на поле вышел Георгий Щенников. Эта рокировка пошла команде на пользу, и армейцам сходу удалось прижать соперника к воротам и буквально обложить штрафную хозяев угловыми.

Но, как и в первом тайме, «Краснодару» удалось забить быстрый мяч. После идеального и сильного ввода мяча от Сафонова Вандерсон на правом краю подхватил мяч, дотащил его до чужой штрафной и выполнил идеальный прострел под удар подключившемуся Дмитрию Стоцкому. Тому оставалось лишь пробить впротивоход Акинфееву и отпраздновать дебютный мяч за «Краснодар».

После этого «южане» окончательно сели на свою половину поля и отдали инициативу сопернику. Гончаренко пошёл ва-банк и в помощь к Чалову бросил Абеля Эрнандеса. Преимущество ЦСКА было действительно велико, и команда на протяжении всего второго тайма буквально штурмовала ворота оппонента.

Однако «Краснодар» оборонялся мужественно и даже героически. Во многих эпизодах футболисты хозяев буквально бросались под удары армейцев. Где-то подопечным Мусаева откровенно везло. ЦСКА нанёс в два раза больше ударов, чем соперник, подал больше десяти угловых, но так и не сумел пробить вратаря «южан». Всякий раз москвичам буквально не хватало самой малости.

А если мяч всё же доходил до ворот «Краснодара», то выше всяких похвал действовал Сафонов, который провёл очередной прекрасный матч и в нескольких эпизодах спас команду.

В концовке же ЦСКА остался ещё и без Влашича, который ударил соперника по ногам и получил вторую жёлтую карточку. Дерби с «Динамо» армейцам придётся провести без своего лидера.

Финальный свисток краснодарские болельщики встретили с ликованием, ведь их команда одержала важнейшую победу, хотя и сыграла вторым номером, и вернула себе третье место за четыре тура до окончания сезона. Однако ЦСКА сдаваться ещё рано, поскольку разрыв между командами составляет всего два очка, а это значит, что вся борьба ещё впереди.