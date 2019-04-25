Газинский и Мартынович пропустят матч «Краснодара» с ЦСКА из-за дисквалификации
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что игроки «Краснодара» пропустят встречу с «армейцами» по причине дисквалификации.
В поединке 25-го тура РПЛ с «Ахматом», который завершился со счётом 1:1, Газинский получил свою четвёртую в сезоне жёлтую карточку, что ведёт к автоматическому отстранению на один матч, а Мартынович был удалён с поля в компенсированное ко второму тайму время и тоже будет вынужден пропустить одну встречу.
На данный момент «Краснодар» с 43 очками в активе занимает четвёртую строчку турнирной таблицы РПЛ и отстаёт от идущего третьим ЦСКА на один балл.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.