Газинский и Мартынович пропустят матч «Краснодара» с ЦСКА из-за дисквалификации

Защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский не помогут «Краснодару» в матче 26-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, который состоится в ближайшее воскресенье, 28 апреля.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что игроки «Краснодара» пропустят встречу с «армейцами» по причине дисквалификации.

В поединке 25-го тура РПЛ с «Ахматом», который завершился со счётом 1:1, Газинский получил свою четвёртую в сезоне жёлтую карточку, что ведёт к автоматическому отстранению на один матч, а Мартынович был удалён с поля в компенсированное ко второму тайму время и тоже будет вынужден пропустить одну встречу.

На данный момент «Краснодар» с 43 очками в активе занимает четвёртую строчку турнирной таблицы РПЛ и отстаёт от идущего третьим ЦСКА на один балл.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.