Последний шанс: почему матч «Краснодара» и ЦСКА — ключевой в борьбе за медали

В центральном матче 26-го тура чемпионата России по футболу сойдутся «Краснодар» и ЦСКА. Встреча станет решающей в борьбе за медали и путёвку в Лигу чемпионов. При этом «южанам» не смогут помочь сразу два ключевых исполнителя — Александр Мартынович и Юрий Газинский. Армейцы же постараются во второй раз подряд обыграть соперника на выезде.

Битва за шесть очков

Чемпионат России по футболу близится к завершению, однако интрига в нём по-прежнему жива практически на всех этажах турнирной таблицы. В частности, продолжается ожесточённая борьба за медали, а, следовательно, путёвки в Лигу чемпионов.

И, вероятно, ключевой матч в сражении за топ-3 состоится в воскресенье на юге России — «Краснодар» примет ЦСКА. Спустя неделю после невероятной встречи с Зенитом» местных любителей футбола ждёт ещё одна принципиальная игра.

Ценность очков в ней переоценить сложно, поскольку «южане» в последних трёх турах чемпионата набрали лишь два балла и скатились со второй строчки на четвёртую. ЦСКА же удалось вернуть себе место в тройке после досадного поражения от «Оренбурга». Таким образом, подопечных Мурада Мусаева устроит только победа.

При этом «Краснодар» в текущем сезоне не слишком удачно проводит матчи с прямыми конкурентами. В семи встречах с «Локомотивом», ЦСКА, «Спартаком» и «Зенитом» «южане» одержали лишь две победы, в том числе над армейцами в первом круге (2:1) и набрали семь очков. В свою очередь московский коллектив в шести играх с топ-оппонентами взял восемь баллов, а весной на выезде обыграл «Спартак» и добился ничьей с «Локо».

Потери команд в обороне

В отчётном матче дополнительной проблемой для «Краснодара» станет отсутствие сразу двух ключевых исполнителей — Александра Мартыновича и Юрия Газинского. Оба заработали дисквалификации в Грозном, причём белорус получил красную карточку. Без обоих представить себе стартовый состав команды очень непросто.

Без капитана Мартыновича подопечные Мусаева в текущем сезоне провели лишь один матч чемпионата, в котором упустили победу над «Оренбургом» — 2:2. «Краснодар» и без того демонстрирует не самую надёжную игру в обороне, а отсутствие Александра сделает команду ещё уязвимее. При этом заменить белоруса должен Йон Гудни Фьолусон, который в текущем сезоне РПЛ провёл лишь три встречи.

Тяжело «южанам» придётся и без Газинского, ведь вице-капитан сборной России также играет практически на безальтернативной основе. Занять его позицию по идее должен молодой Даниил Уткин, однако ему пока не хватает опыта и хладнокровия, что показал матч с «Зенитом».

При этом потери ЦСКА в центре обороны выглядят даже весомее. В Краснодаре вновь не выйдут на поле Родриго Бекао и Игорь Дивеев. С другой стороны, в матче с «Анжи» их практически безболезненно заменили опытные Виктора Васин и Кирилл Набабкин, компанию которым составил Хордур Магнуссон.

Смотрины будущего российской сборной

Также матч между «Краснодаром» и ЦСКА интересно разглядывать через призму будущего сборной России, ведь в обеих командах активно доверяют начинающим отечественным футболистам, в том числе собственным воспитанникам. Вдобавок оба коллектива возглавляют молодые тренеры: Мусаеву — 35 лет, а Виктору Гончаренко — 41.

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Весьма любопытно, кому из своих юных воспитанников доверит место в составе на важнейший поединок наставник хозяев. Вероятно, на острие нападения вновь появится Иван Игнатьев, который забил «Зениту». Как уже говорилось, дисквалифицированного Газинского может заменить Уткин. А вот вернувшийся в строй после перебора карточек Магомед-Шапи Сулейманов, скорее всего, традиционно останется в запасе, чтобы усилить игру по ходу матча.

Нельзя забывать и о 20-летнем Матвее Сафонове, который выше всяких похвал провёл игры с «Зенитом» и «Ахматом». Теперь ему предстоит проявить себя на фоне сильнейшего вратаря страны последних десятилетий Игоря Акинфеева.

У ЦСКА же уругвайцу Перейре и представителю сборной Буркина-Фасо Каборе в центре поля будут противостоять Иван Обляков и Ильзат Ахметов.

Отдельной строкой стоит упомянуть о ещё одном молодом отечественном футболисте ЦСКА — Фёдоре Чалове. Нападающий по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 12 точными ударами и постарается огорчить «Краснодар», тем более «южанам» он не забивал ещё ни разу в карьере. К тому же в соревновании лучших снайперов Чалова стремительно догоняет Сердар Азмун (10 голов).Не стоит сбрасывать со счетов и главного голеадора хозяев Виктора Классона с девятью мячами.

Неудачная статистика для «Краснодара» и две встречи в Кубке

Наконец, если верить статистике, преимущество в Краснодаре будет на стороне ЦСКА, поскольку «южане» за последние 3,5 года обыгрывали армейцев лишь раз. Это произошло в матче первого круга текущего сезона. Тогда Никола Влашич открыл счёт в самом начале второго тайма, но подопечные Мусаева в концовке забили два мяча за три минуты и вырвали победу.

Предыдущая победа «южан» состоялась ещё в ноябре 2015-го. Важный успех команде принёс дубль Фёдора Смолова. Тогда же «Краснодар» в последний раз выигрывал у ЦСКА.

Всего же в 17 встречах с оппонентом армейцы одержали семь побед при пяти поражениях.

При этом дважды пути соперников пересекались в полуфинале Кубка России. В 2014-м сильнее в Химках оказался «Краснодар» — 1:0. А спустя два года армейцы на той же стадии взяли реванш благодаря дублю Александра Головина — 3:1, но в решающем противостоянии оказались разгромлены «Зенитом».