Гончаренко заявил, что быстрый гол «Краснодара» нарушил планы ЦСКА на игру

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой своих подопечных в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом заявив, что быстрый гол «Краснодара» спутал все карты армейцам.

«Быстрый пропущенный гол всегда путает карты. Это главное, что сегодня сказалось на результате. К сожалению, нам не удалось усилить игру заменами. Но если отвлечься от результата, то мы довольны тем, что происходило на поле. ЦСКА контролировал игру», — сказал Виктор Гончаренко после матча.

Также главный тренер команды гостей добавил, что усилия его подопечных привели к тому, что «Краснодар» играл в несвойственной ему манере.

Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев назвал победу над ЦСКА глотком воздуха для «Краснодара».