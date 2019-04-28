Мусаев назвал победу над ЦСКА глотком воздуха для «Краснодара»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев по итогам матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА заявил, что его команда отработала хорошо.
Мусаев назвал победу над ЦСКА глотком воздуха для «Краснодара»
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«Со стороны ЦСКА имело место давление, но «Краснодар» выглядел очень уверенно. Вся команда хорошо отработала. Да, сегодня мы немного сыграли по счёту. ЦСКА — сильный соперник, в матче с которым нам важно было взять три очка. После этой победы стало легче, она для нас как глоток воздуха», — заявил после матча тренер «Краснодара».

Также Мурад Мусаев добавил, что форвард его команды Иван Игнатьев может вырасти в нападающего высокого уровня, но для этого ему необходимо много работать.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» победил ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ.

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