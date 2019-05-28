«Играем не ради путёвки в ЛЧ»: о чём говорили тренеры «Арсенала» и «Челси» перед финалом Лиги Европы в Баку

«Арсенал» стремится в первую очередь получить титул победителя Лиги Европы, а путёвка в Лигу чемпионов станет лишь дополнительным бонусом. Об этом заявил главный тренер команды Унаи Эмери. Между тем наставник «Челси» Маурицио Сарри отметил, что в случае завоевания трофея этот сезон для его клуба можно будет назвать чудесным. Кроме того, он оценил шанс выхода на поле одного из лидеров своей команды — Н’Голо Канте, который ранее получил травму.

«Мы с «Челси» могли бы сыграть в финале Лиги чемпионов»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери примет участие в финале Лиги Европы в четвёртый раз — в трёх предыдущих случаях он одерживал победы с «Севильей». Перед встречей с «Челси» он заявил, что обе команды являются одними из сильнейших в мире, а для его клуба сам титул важнее, чем путёвка в Лигу чемпионов, которую он предоставляет.

— Выйдет ли Петр Чех на поле в своём последнем матче в карьере?

— Завтра у нас будет прекрасная возможность убить двух зайцев — выиграть титул и добыть путёвку в Лигу чемпионов. Мы хотим победить, насладиться этим моментом. Каждый трофей одинаково важен для любой команды — для «Арсенала» и для «Челси». Стартовый состав я в первую очередь сообщу своим игрокам, и сделаю это завтра. Про Чеха не могу сейчас сказать много. Он прекрасный человек, прекрасный мастер своего дела. Он завершит карьеру в завтрашнем матче вместе с нами. Конечно, хочется, чтобы для Чеха это был особенный момент независимо от того, сыграет он или нет.

— «Арсенал» не выигрывал еврокубки с 1994 года. Чувствуете ли вы в связи с этим особую ответственность перед клубом?

— Не я один должен испытывать особые чувства по этому поводу. У нас есть команда. Да, я хочу совершить нечто важное в «Арсенале» и выиграть этот турнир. Мы проделали длинный путь к финалу и испытываем по этому поводу особые чувства. В преддверии сезона перед нами были поставлены две задачи — выиграть Лигу Европы и пробиться в Лигу чемпионов через Премьер-лигу. Завтра мы можем реализовать обе цели. Мы должны показать свой победный дух. Лига Европы развивается, уже в прошлом году там играли две большие команды. «Арсенал» и «Челси» могли бы сыграть в финале Лиги чемпионов, так как у нас собраны лучшие игроки мира, самые талантливые. Для футбола завтрашний матч будет значить очень многое.

— Арсен Венгер никогда не выигрывал еврокубки с «Арсеналом». Если вы одержите победу, можно ли будет считать, что вы превзошли этого легендарного тренера?

— Он вывел клуб на невероятный уровень. Венгер сделал многое для команды, привил ей новую футбольную культуру. Мне хочется сохранить его наследие и улучшить его. Когда мы разговаривали, он сказал, что «Арсенал» всегда должен быть готов к игре. Я испытываю к нему большое уважение и многому у него научился как у тренера. Хочется добиться тех же успехов, и победа в Лиге Европы нам это позволит. Мы хотим совершенствоваться, чтобы быть как минимум в десятке лучших команд в мире.

— Насколько важным для вас будет попадание в Лигу чемпионов в случае завтрашней победы?

— Для нас это дополнительная цель. В начале сезона мы понимали, что добиться её будет очень сложно. Хорошо, если с победой в Лиге Европы мы попадём в Лигу чемпионов. Мы рады, что завтра можем принять такой вызов. Для нас это большая ответственность.

— Можно ли сказать, что у вас будет преимущество над «Челси», так как клуб не борется за попадание в Лигу чемпионов?

— Не думаю. «Челси» уже выигрывал Лигу Европы до того, как там разыгрывалась путёвка на более престижный турнир. Все играют ради возможности победить, а не ради дополнительных бонусов.

— Чех может стать спортивным директором «Челси» после завершения карьеры. Повлияет ли это на его попадание в стартовый состав?

— Я его уважаю как человека и профессионального вратаря. Думаю, своей карьерой он заслужил доверие к себе. Мы не можем не верить в него.

— Что вы думаете о том, что тысячи болельщиков «Челси» и «Арсенала» остались дома и не смогли доехать до Баку?

— Это не в моей власти. Три года назад я играл с «Севильей» в Суперкубке УЕФА в Тбилиси. У Баку есть право принимать матч, надо уважать это решение. Конечно, мне бы хотелось сыграть при поддержке наших болельщиков, и чтобы у «Челси» они тоже были. Но такие перелёты сложно было организовать. Нас всё равно будут поддерживать в Англии и во всём мире. Соберётся большой стадион, много людей придут посмотреть на две отличные команды. Мы в любом случае будем играть ради болельщиков, где бы они ни были.

«Я люблю своих игроков»

Наставник Челси Маурицио Сарри обсудил отдельно некоторых своих игроков и рассказал, насколько для него важна победа в Лиге Европы. Он также отказался говорить о возможном уходе в «Ювентус», о котором в последние дни пишут СМИ.

— Сыграет ли Н’Голо Канте в финале?

— У него небольшие проблемы с коленом. Было всего четыре дня на восстановление. Мы пытаемся поставить его на ноги. Это не очень серьёзная травма. Будем до последнего надеяться, что он сыграет. Вероятность — 50 х 50. Вчера было 60 х 40, что не сыграет. Сегодня Н’Голо почувствовал себя лучше.

— Насколько серьёзной может оказаться его потеря?

— У нас проблемы с полузащитниками. На данный момент у нас их только трое. Канте очень важен для нас. Он единственный оборонительный полузащитник, который у нас есть. Надеюсь, он восстановится, завтра узнаем точнее. Играть без Н’Голо для нас проблема.

— В Италии говорят, что вы станете следующим тренером «Ювентуса» и этот матч для вас — последний в «Челси»…

— Я думаю только о финале. У меня контракт с «Челси» на два года, я общаюсь прежде всего с этим клубом. У нас есть чувство, что мы заслуживаем победы завтра и хотим её добиться.

— Насколько для «Челси» важен завтрашний финал?

— У нас был прекрасный сезон, потому что год назад мы не попали в Лигу чемпионов, а сейчас смогли этого добиться. Мы прошли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в Кубке английской лиги и уступили в финале по пенальти «Манчестер Сити», который я считаю лучшей командой в мире. Если мы выиграем Лигу Европы, то сезон станет чудесным.

— Что вы можете сказать болельщикам, которые не смогли добраться до Баку?

— Не знаю, что тут можно сказать. Об этом надо спрашивать УЕФА и клубы. Я очень разочарован, что мы проделали много работы, которую болельщики не увидят. Мы постараемся выиграть для себя и для них.

— Можно ли назвать завтрашний матч главным в вашей жизни?

— Не знаю, у тренеров и журналистов разные предположения на этот счёт. Конечно, СМИ кажется, что это самый важный матч в моей жизни. Но сам я не могу ответить на этот вопрос. Возможно, смогу после игры.

— Что вы думаете по поводу участия Эдена Азара в завтрашней игре?

— Выпускать его на поле в матче — это всегда удовольствие. Сейчас он один из самых важных игроков в Европе и мире. Он вообще может стать лучшим. Его характеристики позволяют этого добиться. Иногда Азару слишком легко даются тренировки, потому что он талантлив.

— Собираетесь ли вы выпустить Оливье Жиру против его бывшего клуба?

— Мне нужно это обдумать. Он много играл в Лиге Европы, много забивал. Оливье был очень важен для нас. Завтра мне надо будет принять решение, я учту его кандидатуру.

— Если вы покинете «Челси», то сможете сказать, что за один год работы добились всего, чего хотели?

— В начале сезона мне было сложно, так как надо было понять своих игроков, их психологию. Но после очень сложного января мы начали меняться. Я люблю своих игроков, потому что у меня два десятка прекрасных футболистов, и в первую очередь — людей. Мне нужно это учитывать при планировании будущего. Мне также нравится английский футбол и Премьер-лига.