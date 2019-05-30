«Теперь Сарри не будут называть неудачником»: как в мире отреагировали на победу «Челси» в финале Лиги Европы

«Челси» одержал победу в Лиге Европы благодаря нетривиальным тактическим решениям главного тренера Маурицио Сарри, считает бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов. Он выразил мнение, что наставнику необходимо продолжить сотрудничество с лондонцами. Бывший ирландский полузащитник Энди Таунсенд отметил характер итальянского специалиста, а экс-нападающий Гари Линекер огорчён, что Эден Азар в скором времени может покинуть стан синих.

Лондонский «Челси» второй раз в истории выиграл Лигу Европы, в финале одержав победу со счётом 4:1 над «Арсеналом». Большинство экспертов отдали должное тренерскому таланту Маурицио Сарри, который, несмотря на критику, сумел привести свою команду к трофею после не самого удачного сезона.

Так, бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов похвалил итальянского специалиста за несколько неожиданных тактических решений, которые, по его мнению, помогли «синим» сбалансировать игру.

«Он перевёл Н'Голо Канте ближе к нападению. Для решения серьёзных задач нужен прирождённый плеймейкер, но в прессинге и давлении француз очень хорош. Не думаю, что «Челси» станет менять главного тренера, который хорошо изучил команду, тем более на отрезке, когда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил клубу осуществлять новые трансферы. В данный момент их сотрудничество лучше продолжить», — цитирует эксперта Sportbox.

Кроме того, он отметил, что футболистам «Арсенала» не удалось совладать с соперником на всех участках поля, что привело к низкому проценту владения мячом.

«Несмотря на пять забитых мячей, не сказал бы, что игра шла на очень высоких скоростях, до перерыва темп и вовсе был низким. «Арсенал» попробовал его взвинтить, совершал подходы к чужой штрафной, но ничего из них не извлёк. В начале второй половины Оливье Жиру вывел «Челси» вперёд, подопечным Унаи Эмери пришлось раскрываться, на их половине поля стали возникать свободные зоны, чем очень грамотно и порой эффектно пользовался соперник, особенно в случае с четвёртым голом», — заключил Бубнов.

Бывший ирландский полузащитник Энди Таунсенд отметил характер наставника «Челси», которого изначально не слишком радушно приняли болельщики. По его мнению, Сарри смог доказать, что по праву занимает своё место.

«Кажется, Сарри вновь берёт контроль над ситуацией в свои руки. Люди должны отдать должное тренеру, который в нынешнем сезоне прошёл через настоящую мясорубку. Иногда он был практически опустошён. Но со временем он привёл команду к финалу Лиги Европы. У «Челси» было много взлётов и падений. Но команда сумела собраться и пережить бурю», — заявил Таусенд в эфире радиостанции BBC Radio 5.

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин также отдал должное итальянцу. При этом он напомнил о прозвище главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, который тот получил, работая в московском «Спартаке».

«Теперь никто не будет называть Сарри неудачником. С другой стороны, он всего лишь обыграл «тренеришку», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После победы в финале Лиги Европы Сарри признался, что хотел бы продолжить сотрудничество с «Челси». Однако бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, ныне выступающий за «Монако», предположил, что итальянец в скором времени всё же покинет свой пост.

«Не думаю, что он останется тренером лондонцев в будущем сезоне. Победа всегда всё меняет. Сейчас их окружает счастье, радость читается на их лицах. Если сезон не задался, но ты всё равно оканчиваешь его с трофеем, то в отпуск ты уходишь с совсем иными эмоциями. Что касается Эмери, то ему понадобится время, чтобы вывести команду из эры Арсена Вергера», — уверен испанец.

Схожую точку зрения высказал и экс-защитник «канониров» Ли Диксон. По его словам, испанцу ещё предстоит совершить большую работу над ошибками.

«Большинство проблем возникало в линии обороны. И здесь речь идёт не о конкретных футболистах, а скорее о том, как они играют. Эмери до сих пор не уверен, стоило ли ему выпускать пятерых или четверых защитников. Он менял их на протяжении всего сезона. Здесь необходима стабильность», — заявил Диксон.

После финала нападающий «Челси» Эден Азар, отличившийся дублем, объявил, что может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Один из лучших бомбардиров в истории сборной Англии Гари Линекер отметил, что уход бельгийца станет большой потерей для лондонцев.

«Поздравляю «Челси» с победой в Лиге Европы. Очень рад за Сарри, завоевавшего свой первый большой трофей. Великолепный второй тайм и блестящая игра в исполнении Эдена Азара. Возможно, последняя в составе этой команды. Им будет его не хватать, если он действительно уйдёт», — написал эксперт в Twitter.

Однако не все эксперты остались довольны действиями победителей на поле. Так, по мнению бывшего защитника сборной Англии Гари Невилла, не самым лучшим образом проявил себя голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага.

«Ничего личного, но я просто не могу понять такого вратаря, как Кепа. Он любую защиту доведёт до нервного срыва. Хотя, возможно, именно он лучший игрок встречи», — написал Невилл на своей странице в социальных сетях.