Азар объявил об уходе из «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар после победы в финале Лиги Европы над «Арсеналом» заявил, что решил покинуть клуб.

«Я уже принял решение и теперь жду оба клуба. Я думаю, это прощание, но в футболе никогда не знаешь точно», — сказал игрок в эфире BT Sport.

По его словам, он мечтал играть в Английской премьер-лиге (АПЛ), и он это делал в одной из самых лучших команд.

«Сегодня единственной целью в моей голове было выиграть этот финал. Возможно, настало время для нового вызова», — сказал Азар.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал победителем Лиги Европы. Азар в этом матче оформил дубль.

Ранее сообщалось, что тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет.