Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет
До этого Сарри работал в «Вероне», «Перудже», «Гроссето», «Алессандрии», «Сорренто», «Эмполи» и «Наполи» и ни разу не становился обладателем какого-либо кубка.
Сарри также стал первым за 20 лет итальянским специалистом, побеждавшим в финале Лиги Европы или Кубка УЕФА. Последний раз это удавалось Альберто Малезани с «Пармой» в 1999 году.
«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1.
Ранее Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы сезона-2018/19.