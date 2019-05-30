Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет

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Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».

До этого Сарри работал в «Вероне», «Перудже», «Гроссето», «Алессандрии», «Сорренто», «Эмполи» и «Наполи» и ни разу не становился обладателем какого-либо кубка.

Сарри также стал первым за 20 лет итальянским специалистом, побеждавшим в финале Лиги Европы или Кубка УЕФА. Последний раз это удавалось Альберто Малезани с «Пармой» в 1999 году.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1.

Ранее Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы сезона-2018/19.

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