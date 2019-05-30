«Настало время для новых вызовов»: о чём говорили тренеры и игроки после победы «Челси» над «Арсеналом» в финале ЛЕ

Финал Лиги Европы стал последней игрой Эдена Азара в составе «Челси». Об этом заявил сам футболист сразу после победы над «Арсеналом» со счётом 4:1. Бельгиец отметил, что хочет принять новый вызов. Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери признал, что «Челси» был сильнее в этом матче. Его визави Маурицио Сарри, завоевавший первый титул в карьере, призвал уважать решение Азара уйти из клуба.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что его подопечным удавалось показывать хорошую игру, однако первый пропущенный мяч деморализовал команду.

«Мы знали, что будет тяжело, но прямо сейчас «Челси» сильнее нас. Я поздравляю их. Мы хорошо играли в первом тайме и не позволили сопернику ничего создать, кроме одного удара по воротам. «Челси» играл эффективно, первый гол был очень важен. Нужно было оставаться спокойными, но мы совершили ошибки и поплатились за них», — разобрал игру Эмери.

Испанский специалист уверен, что из поражения в финале Лиги Европы удастся извлечь уроки на будущее.

«Мы были ещё более сильными, чем прежде, но этого было недостаточно. ...Нам нужно продолжать в том же духе в следующем сезоне, пригласить новых игроков, чтобы сделать следующий шаг. Нам есть куда расти. Хотя мы разочарованы результатом, но немного вперёд мы продвинулись», — добавил Эмери.

Наставник «Челси» Маурицио Сарри выиграл первый официальный титул в тренерской карьере. Он заявил, что успехи его команды начались после драматичного поражения от «Манчестер Сити» по ходу сезона.

«Я очень счастлив. Этот титул важен для клуба. Мы чувствовали, что заслужили его. Нам было тяжело в январе и феврале, но мы сделали выводы, хотя с графиком Премьер-лиги это нелегко. В конце концов мы попали в Лигу чемпионов, выигрывали 12 матчей в Лиге Европы, дошли до финала Кубка лиги. С тех пор, как мы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:6, всё изменилось», — заявил Сарри.

Итальянец заявил, что непростому началу матча можно найти объяснение. Также он прокомментировал игру Эдена Азара, который помог организовать три гола из четырёх.

«Первый тайм выдался тяжёлым. Это был наш 64-й матч, стояла сильная жара. Играть физически было непросто. Но я всё ещё думал, что мы добьёмся результата. Я попросил играть с большей смелостью. Мы хорошо противостояли контратакам «Арсенала». Эден Азар? Он прекрасный игрок. Мне понадобилось два-три месяца, чтобы понять его как человека. Я знаю, что он хочет уйти, и это решение надо уважать», — добавил тренер.

Лучший игрок матча Эден Азар заявил, что это была его прощальная игра в составе «Челси».

«Моей главной целью было выиграть этот финал. В ближайшие дни я всё обдумаю. Я уже принял решение и жду ответа от клубов. Думаю, что это прощание, хотя в футболе ничего нельзя предугадать. Я мечтал играть в Премьер-лиге и я делал это вместе с одним из лучших клубов. Наверное, сейчас настало время для новых вызовов», — сказал автор дубля в разговоре с BBC.

Нападающий «Челси» Оливье Жиру поставил победу в Лиге Европы в один ряд с триумфом на чемпионате мира.

«Первый тайм был интересным, но голов в нём не было. Финал получился хорошим, а мы сыграли лучше и более эффективно во втором тайме. Очень горжусь командой, она заслуживала победу. Для меня это особенный момент, я выиграл второй трофей за два года. «Арсенал» и «Челси» изменили мою жизнь, дали мне возможность играть в Премьер-лиге. Я не хотел праздновать гол, но я горжусь тем, что выиграл этот трофей с «Челси». Когда получаю игровое время, стараюсь изо всех сил. Это была наша вторая цель — выиграть Лигу Европы после финиша в первой четвёрке АПЛ, поэтому я счастлив», — сказал игрок сборной Франции.

Защитник Давид Луиз отметил заслугу тренера «Челси» в победе команды.

«У нас были взлёты и падения, но мы учились на своих ошибках и в итоге закончили сезон очень хорошо. Сарри — прекрасный человек и прекрасный тренер, он заслужил это. Главный тренер проделал потрясающую работу с командой. Я не обращаю внимания на спекуляции, сейчас самое время поговорить о нашем титуле», — сказал бразилец.

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас, отыгравший в составе «Челси» первую половину сезона, уверен, что уход Азара из команды расстроит многих болельщиков.

«Даже я сейчас переполнен эмоциями. Отличное выступление Азара, поздравляю с дублем. Вероятно, это прощание после семи лет фантастической игры в «Челси». Я думаю, что каждому фанату английской Премьер-лиги будет грустно видеть уход Азара. «Челси» провёл невероятный сезон, и я был его частью. Поэтому я очень горд и рад за футболистов», — сказал игрок «Монако».

Вратарь Петр Чех намекнул, что из-за проигрыша в финале Лиги Европы может продолжить карьеру, о завершении которой говорил ранее.

«Про нас сейчас можно говорить, что мы оказались с пустыми руками, без трофея, что мы проиграли финал. Но могу заверить всех, что проделанная нами работа в том сезоне сделает нас сильнее в следующем. Мне хотелось поднять над собой кубок, а затем сесть и подумать о своём будущем. До 30 июня я всё ещё игрок «Арсенала» и не могу ничего решать», — заявил голкипер «Арсенала».