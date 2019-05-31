«Тоттенхэм» — хорошо смазанный мотор»: немецкий журналист о финале Лиги чемпионов, таланте Клоппа и российских стадионах

Российскому футболу необходимо дать время, чтобы вырастить талантливую молодёжь и привлечь болельщиков на трибуны. Об этом в интервью RT заявил продюсер документального фильма «Россия с неба» Фредди Рёккенхаус. Среди всех стадионов страны журналист и болельщик дортмундской «Боруссии» с 40-летним стажем выделил арену петербургского «Зенита». Кроме того, он назвал наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим немецким тренером на данный момент и сделал прогноз на финал Лиги чемпионов.

«Необходимо время, чтобы люди пришли на трибуны»

— По ходу съёмок своего фильма вы посетили несколько российских арен. Какая запомнилась вам больше других?

— Определённо, стадион в Санкт-Петербурге выделяется. Это уникальная арена, по своему уровню сопоставимая с европейскими аналогами. Кроме того, на ней очень хорошая атмосфера, прекрасное расположение рядом с рекой. Впечатляет и технология, позволяющая выносить газон на солнечный свет, чтобы увеличить его рост. Я бывал и на «Петровском», поэтому могу отметить, что между ними существует огромная разница.

— Какие-то ещё?

— «Казань Арена» также очень хороша. Всегда непросто вместить большой спортивный объект в городскую планировку. В Сочи не выступает команда топ-уровня, поэтому здесь сложно проводить параллели.

Как правило, с появлением новых стадионов значительно улучшаются и результаты команд. И мы это видим на примере «Краснодара». Иногда на это требуется несколько лет, а иногда успех приходит сразу.

— Насколько неожиданно для вас, журналиста много лет интересующегося футболом, что российская команда по итогам сезона стала одной из самых посещаемых в Европе?

— Данный показатель всегда зависит от вместимости. Например, у нас в Дортмунде самый большой стадион в Германии — на 82 тыс. мест. А средняя посещаемость местной «Боруссии» в Бундеслиге составляет больше 80 тыс. человек. Такие цифры возможны только благодаря тому, что арена это позволяет. Средний показатель «Зенита» — около 50 тыс. Это тоже очень хорошо. К тому же всегда требуется время, чтобы люди начали ходить на трибуны. Очевидно, успехи команды в последние годы сыграли немаловажную роль в этом вопросе. Кроме того, люди чувствуют себя на «Газпром-Арене» комфортно, в том числе с точки зрения безопасности.

— Как новые стадионы, отказ от дорогостоящих легионеров и доверие к собственной молодёжи способны повлиять на российский футбол?

— Сложно ответить однозначно, так как здесь существует несколько групп болельщиков. Футбольную атмосферу создают самые преданные фанаты, активно поддерживающие команду с трибун. Для фанатов коллективов из низших дивизионов важнее просто посмотреть на выступление местных игроков. А есть и менее страстные зрители, такие обычно занимают самые дорогие места.

Например, в Английской премьер-лиге (АПЛ) достаточно консервативных людей, которые редко ходят на матчи из-за высоких цен на билеты. В Германии клубы стараются соблюсти баланс между дорогими и более доступными местами. Любой коллектив должен стремиться к тому, чтобы предоставить хорошие условия за небольшие деньги, но при этом и заработать на продаже VIP-билетов.

— Что нужно сделать России, чтобы вырастить талантливое поколение футболистов, способных бороться за попадание в полуфиналы чемпионатов Европы и мира?

— Просто необходимо дать им возможность выступать, одних тренировок не достаточно. Россия богата на талантливых футболистов. Так, Дортмунд известен своей молодёжью, пусть она и не всегда немецкого происхождения. Тренеры доверяют таким игрокам, как Джейдон Санчо, и это приносит свои плоды. Кроме того, нужно выстраивать систему академий для молодых людей от 14 до 18-19 лет, а также создавать фарм-клубы.

Наставники в них должны сознавать, что к юным спортсменам требуется особый подход с функциональной точки зрения. Разумеется, для отладки механизма потребуются годы и запас терпения. В этом смысле можно многому научиться не только у Германии, но и у Нидерландов, Франции и Англии.

«Философия Клоппа осталась прежней»

— Вы не только журналист и продюсер, но ещё и болельщик «Боруссии» с 40-летним стажем. В преддверии финала Лиги чемпионов сложно не поинтересоваться вашим мнением о тренере «Ливерпуля». Чем нынешний Юрген Клопп отличается от того, что руководил дортмундцами несколько лет назад?

— Не думаю, что он сильно изменился. Однако стоит учитывать финансовые возможности «Ливерпуля» и его предыдущего клуба. Англичане могут себе позволить потратить £75 млн. на защитника Вирджила ван Дейка или нападающих подобных Мохаммеду Салаху и Садио Мане и выплачивать им большие гонорары. В то же время когда такие игроки, как Роберт Левандовски, достигали определённого уровня, «Боруссия» была вынуждена их продавать. Но философия Клоппа осталась прежней. Он так же хорошо мотивирует игроков, знает, как на них повлиять, чтобы добиться необходимого результата.

— Почему Клопп не покупает в «Ливерпуль» немецких игроков?

— Для футболистов деньги не всегда являются определяющим фактором при переходе в другую команду. Например, они учитывают, каковы их шансы заиграть в основном составе, завоевать титул. Кроме того, в любом клубе топ-уровня есть и другие люди, отвечающие за покупку игроков. Мнение Клоппа играет важную, но не единственную роль. Иногда тебе нужен тот или иной футболист, но ты не можешь его приобрести. Так работает трансферный рынок. Поэтому, на мой взгляд, неправильно ставить вопрос так, что он не хочет привлекать в «Ливерпуль» именно немецких игроков.

— Клопп в настоящий момент — лучший немецкий тренер?



— Да, конечно. Он одновременно может поставить технику и мотивировать игроков, стать хорошим другом своим подопечным, общаться с ними расслаблено, но в то же время побуждать их двигаться вперёд.

— Кто в Германии способен составить ему конкуренцию?

— У нас уже есть новое поколение молодых специалистов, куда входит, например, Томас Тухель. Юлиан Нагельсманн пока не доказал свою состоятельность в действительно большом клубе. Но сейчас ситуация такова, что многим топ-командам ведущих европейских чемпионатов сложнее найти себе подходящих тренеров. Такие коллективы состоят из звёзд, с которыми не всегда удаётся сработаться. Посмотрите на титулованного Хосепа Гвардиолу. Даже у него иногда возникают проблемы. Поэтому остаётся лишь ждать и наблюдать за тем, кто из них сможет себя по-настоящему себя проявить.

— Если Германия провалит чемпионат Европы 2020 года, сможет ли Клопп сменить у руля сборной Йоахима Лёва?

— Это будет возможно в том случае, если Лёв покинет свой пост досрочно, а Клопп в это время будет свободен, так как в настоящий момент его связывает контракт с «Ливерпулем». Думаю, Юрген действительно хотел бы занять это место после завершения работы в английском клубе.

— Хотели бы вы однажды вновь увидеть Клоппа на посту тренера «Боруссии»?

— Сложно сказать, сумеет ли он вновь вписаться в команду. Стоит помнить, что в «Ливерпуле» он зарабатывает практически в два раза больше, чем получал в Дортмунде. Поэтому не думаю, что он вернётся в Германию, хотя, наверное, многие бы этого хотели. Клопп настолько успешен с «Ливерпулем», что руководство мерсисайдцев вряд ли его сейчас отпустит.

— Особенно, если он выиграет Лигу чемпионов…

— Многие считают «Ливерпуль» фаворитом, но я не настолько в этом уверен. «Тоттенхэм» работает, как хорошо смазанный мотор. Именно поэтому я не люблю делать ставки. Разумеется, мне бы хотелось, чтобы Клопп добился этого успеха. Но основываясь на выступлении подопечных Маурисио Почеттино, предположу, что выиграют именно они.

— Если мерсисайдцы уступят, сильно ли это ударит по самолюбию Клоппа?

— Конечно, у него огромное желание побеждать, но это не всегда получается. Иногда тебе требуется удача. Так, с «Ливерпулем» он проиграл всего одну важную игру — «Манчестер Юнайтед». Поэтому я лишь могу предполагать, как закончится финал. Почеттино привил «Тоттенхэму» чёткую стратегию, поэтому у меня такое чувство, что лондонцы могут победить.