«Ливерпуль» договорился с «Саутгемптоном» о переходе ван Дейка за рекордную сумму

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«Ливерпуль» объявил о достижении договорённости с «Саутгемптоном» по трансферу голландского защитника Вирджила ван Дейка.

Ван Дейк официально перейдёт в «Ливерпуль» 1 января 2018 года, в день открытия зимнего трансферного окна», — сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Стоимость сделки не называется, но в «Саутгемптоне» сообщили, что сумма трансфера будет рекордно большой, а 26-летний голландец станет самым дорогим защитником в истории футбола.

Ранее Жозе Моуринью заявил, что £286 млн на трансферы — это недостаточно.

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